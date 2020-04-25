Русская косметика: 3 бюджетных средства от морщин, которые нравятся пользователям

Самоизоляция — самоизоляцией, но ведь уход за собой никто не отменял. Правда, в условиях кризиса актуальнее становится бюджетная косметика. Мы сделали мини-обзор недорогих российских кремов от морщин, которые популярны у посетителей бьюти-форумов. Сюрпризом стало то, что среди них и алтайская продукция.

Ночной восстанавливающий крем для лица Anti-Age от Natura Siberica

Российский бренд Natura Siberica давно завоевал популярность у покупательниц, причем не только у российских. Выйти на мировой рынок ему помогла строгая международная сертификация продукции, контроль за составом и присутствие в нем растений-эндемиков.

Также среди плюсов этой косметики — действительно огромный ассортимент, удобные упаковки с дозатором и демократичная цены на многие линейки. И хотя компания постоянно презентует новинки, ночной восстанавливающий крем для лица серии Anti-Age выпускается давно.

В его составе: витамин Е, пептиды, витамин F, экстракт календулы, экстракт ромашки. Также производители акцентируют внимание на том, что в формуле нет парабенов и силиконов.

Какие достоинства отмечают пользователи? «Улучшается цвет лица», «кожа мягкая и шелковистая», «легко впитывается». Кто-то даже назвал его «колыбельной для кожи на ночь».

Цена крема — около 300 рублей.

Лицо. Женщина ССО

Сыворотка Anti-Age лифтинг-концентрат от «Силапант».

Много приятных слов заслужила у женщин сыворотка от бийской компании «Две линии», марки «Силапант». Как понятно из названия, в формулах средств использует пантогематоген.

В составе сыворотки также — экстракт планктона, красных морских водорослей, и другие активные ингредиенты. Те, кто пользовался, отмечают «хорошо подтягивает, результат видно сразу». Также покупательницы отмечают удобную упаковку с пипеткой и ненавязчивый запах

Цена — около 400 рублей.

Крем-гель для век с маслом ши от KORA

Еще один российский бренд, попадающий регулярно в различные топы, это «KORA». Крем-гель для век с маслом ши против отеков и морщин сначала стал хитов у бьюти-блогеров, а потом его оценили и обычные пользователи.

В списке активных ингредиентов масла ши, соевое, оливковое, гидролизат протеинов пшеницы, кофеин, витамин Е, экстракты петрушки, василька, фукуса, корня женьшеня. По их мнению крем «смягчает кожу и придаёт упругость», «действительно придает свежесть взгляду», «является прекрасной основа под макияж», «легкий», «экономичный».

Что касается того, как крем борется с морщинами, то тут мнения разделились, но положительных отзывов больше.

Цена — около 500 рублей.