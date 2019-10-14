Русская косметика: какие бренды завоевали авторитет у блогеров и покупателей

То, что еще десять лет назад казалось утопией, стало реальностью: косметика, произведенная в России, оказалась конкурентноспособной с импортной не только ценой, но и качеством. Продукция каких брендов пользуется популярностью у покупателей и заслужила высокие оценку экспертов и блогеров — в обзоре на altapress.ru.

Organic Kitchen — дешево и ароматно

Organic Kitchen — это отдельная линия бюджетного бренда Organic Shop, который входит в семью брендов группы компаний «Первое Решение».

Линия появилась несколько лет назад и была ориентирована на подрастающее поколение потребителей — молодых девушек от 18 и выше, которые не имеют особых проблем с кожей, при этом ценят креативный подход и экологичность. И расчет подтвердился — узнаваемые черные баночки с яркими этикетками, смешными названиями (маска-SOS для лица «После вечеринки» или разглаживающее масло для тела «Мимими») и ароматным содержимым быстро завоевали популярность именно у этой аудитории.

За экофрендли отвечает позиция бренда не использовать сульфаты натрия, ГМО и парабены и присутствие в составе масел и растительных экстрактов, сертифицированных как органические. Сильные ходы марки — небольшой объем и невысокие цены: крем для лица стоит около 100 рублей, а многие средства для тела и того меньше: покупай и пробуй.

Поэтому продукты Organic Kitchen регулярно попадают в списки бестселлеров у бьюти-блогеров. Например, расслабляющее густое масло для тела «Ночь перед Рождеством», маска-очищение для лица «Вечеринка на Марсе».

Natura Siberica — разнообразно и натурально

Natura Siberica — еще один и, наверное, самый известный бренд группы компаний «Первое Решение».

Эта марка косметики появилась в 2008 году и тоже сразу взяла курс на натуральность состава и активное использование полезных свойств уникальных растений Сибири и Дальнего Востока.

Компания сразу подняла высокую планку соответствия разным европейским сертификатам — например, британской Soil Association и других, первой в России получила сертификат на производство органической косметики, имеет собственные органические фермы. Все это позволило не только завоевать доверие у ставшего более требовательным российского потребителя, но и выйти на международный рынок — фирменные магазины Natura Siberica открыты в Сербии, Черногории, Испании, Дании, Китае. Также продукты бренда регулярно выигрывают престижные премии, последняя — Natural & Organic Awards Europe в 2019 году.

Кроме натуральности, компания привлекает потребителей огромным ассортиментом разных линий по уходу за лицом, телом и волосами. Что касается признания блогеров, то главным бестселлером считается знаменитая «Облепиховая» серия и прежде всего — шампуни. Цены у бренда средние, причем они существенно различаются даже на один и тот же продукт в разных торговых сетях Барнаула и интернет-магазинах.

Дневной крем стоит в пределах 300−400 рублей.

KORA — научно и эффективно

Марка аптечной российской косметики «Кора» встречается далеко не на каждом шагу, но заслуживает внимания, поскольку регулярно попадает в рейтинги лучших марок российской косметики.

Бренд появился в 1997 году и с тех пор его продукция «широко известна в узких кругах» именно своей эффективностью. Она славится тем, что заметно решает конкретные проблемы кожи: сухость, акне и прочее.

У холдинга «Лаборатория KORA» есть свой научно-исследовательский центр и производство, на котором выпускают 3 бренда косметики. Это собственно, аптечная марка KORA, профессиональная New Line и бюджетная линия средств по уходу за телом и волосами Sante.

У косметики KORA тоже есть престижные награды, например, платиновый знака качества Ростеста и высокие оценки блогеров, которые особенно хвалят маски с кислотами и шампуни.

Дневной крем аптечной марки стоит 500−600 рублей в фирменном интернет-магазине.