Сам себе парикмахер: что можно сделать, если волосы отросли

Проблема, с которой в самоизоляции столкнулись почти все, от губернаторов до школьниц — невозможность сходить в парикмахерскую. Сейчас эта возможность появилась, но и желающих много. Что можно сделать самостоятельно дома, чтобы выглядеть прилично, когда волосы отросли, а покраситься и подстричься у профессионала пока возможности нет? Редакция altapress.ru нашла несколько полезных советов для женщин.

Укладка волос: хитрости

Меньше всего в нынешней ситуации повезло тем, у кого короткие волосы — каждый отросший сантиметр, к сожалению, виден, особенно на висках. К счастью, есть блогеры на YouTube, которые показывают какие укладки можно сделать, чтобы протянуть время до визита в парикмахерскую если он откладывается на неопределенное время.

Также в лагерь наиболее пострадавших попали люди, которые красят волосы в цвет, кардинально отличный от натурального, и закрашивающие седину. Если нет опыта самостоятельного окрашивания всей головы, лучше не экспериментировать, тем более с блондированием.

Есть несколько хитростей, как замаскировать разницу между разным цветом волос. Первое — это избегать в укладке четких прямых проборов, поскольку именно так цвет корней бросается в глаза. Лучше выбирать укладки с прикорневым объемом (который можно создать пеной или пудрой для волос).

Еще одна хитрость — волосы, вымытые со средствами для блеска и собранные в хвост, косу (если длинные) или просто уложенные назад (короткие и средней длины) расчесать с помощью геля для волос. Блеск придает волосам более ухоженный вид, гель визуально нивелирует разницу между светлыми и темными участками.

Девушка. Волосы ССО

Отросшие корни и седина: цветомаскировка

Существуют и специальные средства, с помощью которых можно продлить время между покраской стойкими красками и скрыть седину. Например, у профессиональных марок, таких как Wella Professionals, есть специальные консилеры для волос, с помощью которых можно временно закрасить отросшие корни и замаскировать редкие участки в лини роста волос. Кстати, может применяться и для бровей. По консистенции — это пудра-корректор в нескольких оттенках, которая смывается после первого мытья головы. Цена такого продукта — около 1500 рублей.

Другой вариант — это оттеночные бальзамы. В отличие от консилеров они представлены гораздо шире и поискать такой продукт можно в разных ценовых категориях, как у брендов, выпускающих профессиональную косметику для волос, так и остальных. Например, и у российской марки Concept такой продукт стоит около 400 рублей, L’Oreal Paris — 300, у отечественной Тоника — около 200.

К числу плюсов относиться и то, что в отличии от консилеров, их можно использовать на всей длине, и может выдержать две-три головомойки. Правда, если седых волос много, оттеночный бальзам не спасет.

Женщина. Волосы. ССО

На этот случай есть еще одно ноу-хау, которое отыскалось у российской профессиональной ESTEL PROFESSIONAL. Это специальная тонирующая пена для камуфляжа седины ALPHA HOMME. Правда, продукт этот адресован мужчинам, чтобы визуально скрыть поседевшие и поредевшие участки шевелюры. Но, вряд ли мужские волосы существенно отличаются от женских, так что для временной домашней маскировки седых корней тоже может подойти.

К плюсам пенки относиться то, что хоть она и профессиональный продукт, но, судя по отзывам, пользователи применяют ее самостоятельно дома. Еще одно достоинство — вымывается постепенно. К минусам — скромная цветовая палитра: несколько натуральных оттенков, от светло-русого до черного.