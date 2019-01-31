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Что можно успеть купить на распродаже в парфюмерных сетях Барнаула

31 января заканчивается акции сразу в двух крупных парфюмерных сетях Барнаула. Зима — традиционное время, когда можно купить парфюмерии и косметику со значительной скидкой.

Духи.
Духи.
Дмитрий Лямзин

В «Л'Этуаль» подходит к концу «Киберпонедельник» действующий, с 25 января. Скидки доходят до 70% на некоторые позиции отдельных брендов. Например, средство с эффектом мгновенного выравнивания от SHISEIDO можно купить за 1 199 рублей.(вместо 2 399), а новый женский аромат BURBERRY HER (30 мл) за 3 124 рублей (вместо 6 249).

В «Рив Гош» подходит к концу январский марафон новогодних скидок от 30% до 70% на некоторые позиции. Например, средства известной линии декоративной косметики NYX PROFESSIONAL MAKEUP можно купить с 50% процентной скидкой. Акция распространяется на продукты натуральной косметики от греческой марки FRESH LINE, «Гурмандиз» и другие, а также на ряд ароматов и косметики люксовых брендов: GUCCI, Guerlain и других.

И только CHANEL остается верной своей политике, никогда не снижая цены на свои продукты.

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