Секреты красоты: почему француженки не толстеют, а японки не загорают

Как ухаживают за собой женщины в разных странах? Какие бьютихаки стоит взять на заметку? В обзоре altapress.ru расскажем о полезных привычках признанных хранительниц секретов красоты: француженок, японок и индианок.

Как ухаживают за собой француженки

О французском стиле и искусстве жить написано куча книг. Среди авторов — как сами адепты l’art de vivre, вроде Инес де ля Фрессанж, Каролин де Мегрэ, Гаранс Доре из Франции, так и американки, например, Дебра Оливье, специально приезжающие в Париж постигать это искусство.

Один из главных парадоксов француженок заключается в том, что в признанной стране гурманов большинство женщин худые. В чем секрет? Мирей Гальяно, автор бестселлера «Француженки не толстеют», выводит формулу здорового отношения к еде. Вот ее составляющие: пить много воды, всегда есть в одно и то же время, медленно и маленькими порциями. Также употреблять только свежие и качественные продукты, желательно местные и сезонные. Никогда не перекусывать на бегу и на автомате.

Еще один секрет стройности — много ходить пешком, не пользоваться в условиях города автомобилем и подниматься по лестнице, а не на лифте. И главное — безусловный приоритет уходовой косметики над декоративной.

Француженки обычно покупают самый дорогой крем, следуя принципу «лучше меньше, да лучше». По результатам маркетинговых исследований, в верхних строчках самой покупаемой французской косметики в стране обычно лидируют аптечные бренды La Roche Posay, Avéne, или люксовые Chanel, Clarins, Dior. Современный эталон french girl, конечно же, — модель и дизайнер Жанна Дамас.

Как ухаживают за собой японки

Гипермодная сегодня тема азиатской красоты: ведь японки умудряются до зрелого возраста сохранять прекрасную кожу, четкий овал лица и стройную фигуру.

Немалую роль играет генетика — азиатки практически не имеют подкожного жира и вторых подбородков, от которых обычно страдают славянки. У них другой тип старения — так называемый мускульный. Но и полезных бьюти-привычек у жительниц японских островов немало.

Во-первых, традиционное питание, в котором очень мало животных жиров и свободных сахаров. Основу составляют овощи, рис, рыба, фрукты.

Во-вторых, в отличии от китайской кухни, где мастерство повара определяется тем, чтобы гости не поняли из чего вообще приготовлено блюдо, японская еда должна в идеале сохранять натуральный вид и вкус. Поэтому большинство продуктов подвергаются минимальной тепловой обработке.

В-третьих, трапезы неторопливы, а порции малы.

В-четвертых, японцы не едят жирного: в их кухне нет маслянистых тортов, майонеза и прочих калорийных соусов. Да что там соусы — хлеба тоже нет. А на десерт — миниатюрные порции фруктов или традиционные сладости в виде мармелада ёкан, приготовленного из сладких бобов анко и агар-агара. Кстати, обилие различного вида водорослей в каждодневном рационе — тоже японская полезная привычка.

Что касается ухода за кожей лица, то японская красота базируется на 4 принципах.

Неспешность и тщательность. Многоуровневое очищение , самомассаж , увлажнение , защита — это спокойный ритуал , на который уходит не меньше получаса времени.

самомассаж увлажнение защита — это спокойный ритуал на который уходит не меньше получаса времени. Натуральность и инновации. Конечно , японская косметика высочайшего качества , при этом научные разработки в ней удивительно сочетаются с натуральным составом.

японская косметика высочайшего качества при этом научные разработки в ней удивительно сочетаются с натуральным составом. Легкие текстуры. Как и в еде , в уходе за собой японки предпочитают нежирное. Поэтому даже самые эффективные препараты представлены обычно в виде разных лосьонов , а не плотных кремов.

в уходе за собой японки предпочитают нежирное. Поэтому даже самые эффективные препараты представлены обычно в виде разных лосьонов а не плотных кремов. Защита от солнца и негативного воздействия окружающей среды. Японки не только не загорают в принципе , но и фанатично защищают кожу. Это связано не только с традиционным преклонением на Востоке перед белой кожей. Дело в том , что в Японии суровый климат ( либо очень холодно , либо очень жарко , либо очень ветрено), и долгое время был очень грязный воздух.

В качестве иллюстрации японского эталона красоты — актриса Харука Аясэ.

Как ухаживают за собой индианки

Еще одни восточные красавицы, чьи роскошные волосы и пластика не оставляют равнодушными русское сердце еще со времен фильма «Месть и закон».

Разумеется, славянским косам такими густыми не быть в принципе. Но имея отличные природные данные, женщины в Индии традиционно уделяют очень много внимания и времени их сохранению. Например, с помощью самомассажа головы с подогретыми маслами, прежде всего кокосовым, и с помощью знаменитого правила «100 расчесываний»: именно столько раз нужно пройтись по волосам утром и вечером перед сном.

В отличии от японок, в Индии любят именно масла. Существует множество аюрведических бьюти-ритуалов, например, абхъянга — масляный массаж или пичичили — омовение теплыми маслами.

Аюрведа определяет жизнь индийцев на протяжении тысячелетий, поэтому и основной принцип косметических продуктов — это максимальная натуральность и древние рецепты.

Поэтому до сих пор индийские женщины, независимо от социального положения, в своей бьюти-рутине применяют свежеприготовленные смеси, а не покупные кремы.

Учитывая, что большинство индийских народов — вегетарианцы, то часто большинство полезных продуктов используют и внутрь и наружу. В составе косметических средств встречаются те же ингредиенты, что и в кулинарии: лимонный сок, куркума, карри, корица и прочие. Звездный пример красоты по-индийски — актриса Приянка Чопра.