Секреты красоты советских времен: как ухаживать за собой в домашних условиях

Как убрать мешки под глазами
Вот что советует автор мегапопулярной в Польше и СССР в семидесятых-восьмидесятых годах книги «Сто минут для красоты и здоровья» София Вендеровска:
Возьми чайную ложку шалфея, на полстакана кипятка. Прикрой на несколько минут крышкой, дай настояться, процеди отвар. Половину — остуди. Положи два куска ваты в теплый отвар, два — в холодный, и попеременно накладывай на 10 минут то холодный, то теплый. Проделывай это через день перед сном… Через месяц должно наступить значительное улучшение.
Молочная ванна
Конечно, все наслышаны о легендарной ванне императрицы Сабины Поппеи из молока диких ослиц, благодаря которой кожа знаменитой красавицы оставалась нежной и бархатистой.
В книге француженки Анны Марии Сэнье «Энциклопедия красоты и хорошего самочувствия», написанной в шестидесятые, и переведенной у нас в начале 90-х, есть такой вариант молочных ванн: «Разумеется, ванная заполняется не настоящим молоком (а тем более, не молоком ослиц). В воду добавляется кукурузный крахмал, который придает ей белый цвет. Эти ванны благоприятно влияют на состояние кожи, делают ее мало восприимчивой к внешним раздражением, а также успокаивают нервы… Ванна с температурой воды 35 градусов является самым эффективным средством, успокаивающим нервную систему».
Маска для сухих волос
Оригинальный рецепт мытья хлебом для придания блеска и объема сухим волосам нашелся у автора книжки «Секреты красоты», изданной в 1989 году в новосибирском издательстве «Наука».
«Возьмите 200 г черного хлеба, мелко нарежьте, залейте горячей кипяченной водой (но не кипятком) и выдержите одну ночь. В полученную кашицу влейте одно сырое яйцо и как следует перемешайте. Готово! Тщательно вотрите смесь в кожу головы, завяжите полиэтиленовой косынкой, а сверху накройте махровым полотенцем. Пройдет полчаса — хорошо промойте голову в теплой воде. Ну как? Волосы блестят, хорошо держат форму, не надо ни лака, ни специальных гелей».