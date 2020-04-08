Секреты красоты советских времен: как ухаживать за собой в домашних условиях

Когда на дворе карантин и экономический кризис, а к косметологу не попадешь, самое время вспомнить рецепты красоты времен СССР. Мы нашли несколько полезных советов из книг, которые были популярны во времена молодости наших мам и бабушек.

Как убрать мешки под глазами

Вот что советует автор мегапопулярной в Польше и СССР в семидесятых-восьмидесятых годах книги «Сто минут для красоты и здоровья» София Вендеровска:

Возьми чайную ложку шалфея, на полстакана кипятка. Прикрой на несколько минут крышкой, дай настояться, процеди отвар. Половину — остуди. Положи два куска ваты в теплый отвар, два — в холодный, и попеременно накладывай на 10 минут то холодный, то теплый. Проделывай это через день перед сном… Через месяц должно наступить значительное улучшение.

Шалфей. Фитотерапия ССО

Молочная ванна

Конечно, все наслышаны о легендарной ванне императрицы Сабины Поппеи из молока диких ослиц, благодаря которой кожа знаменитой красавицы оставалась нежной и бархатистой.

В книге француженки Анны Марии Сэнье «Энциклопедия красоты и хорошего самочувствия», написанной в шестидесятые, и переведенной у нас в начале 90-х, есть такой вариант молочных ванн: «Разумеется, ванная заполняется не настоящим молоком (а тем более, не молоком ослиц). В воду добавляется кукурузный крахмал, который придает ей белый цвет. Эти ванны благоприятно влияют на состояние кожи, делают ее мало восприимчивой к внешним раздражением, а также успокаивают нервы… Ванна с температурой воды 35 градусов является самым эффективным средством, успокаивающим нервную систему».

Черный хлеб Изображение Андрей Баклан с сайта Pixabay

Маска для сухих волос

Оригинальный рецепт мытья хлебом для придания блеска и объема сухим волосам нашелся у автора книжки «Секреты красоты», изданной в 1989 году в новосибирском издательстве «Наука».