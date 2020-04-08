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Секреты красоты советских времен: как ухаживать за собой в домашних условиях

Когда на дворе карантин и экономический кризис, а к косметологу не попадешь, самое время вспомнить рецепты красоты времен СССР. Мы нашли несколько полезных советов из книг, которые были популярны во времена молодости наших мам и бабушек.

Девушка. СССР
Девушка. СССР
ССО

Как убрать мешки под глазами

Вот что советует автор мегапопулярной в Польше и СССР в семидесятых-восьмидесятых годах книги «Сто минут для красоты и здоровья» София Вендеровска:

Возьми чайную ложку шалфея, на полстакана кипятка. Прикрой на несколько минут крышкой, дай настояться, процеди отвар. Половину — остуди. Положи два куска ваты в теплый отвар, два — в холодный, и попеременно накладывай на 10 минут то холодный, то теплый. Проделывай это через день перед сном… Через месяц должно наступить значительное улучшение.

Шалфей. Фитотерапия
Шалфей. Фитотерапия
ССО

Молочная ванна

Конечно, все наслышаны о легендарной ванне императрицы Сабины Поппеи из молока диких ослиц, благодаря которой кожа знаменитой красавицы оставалась нежной и бархатистой.

В книге француженки Анны Марии Сэнье «Энциклопедия красоты и хорошего самочувствия», написанной в шестидесятые, и переведенной у нас в начале 90-х, есть такой вариант молочных ванн: «Разумеется, ванная заполняется не настоящим молоком (а тем более, не молоком ослиц). В воду добавляется кукурузный крахмал, который придает ей белый цвет. Эти ванны благоприятно влияют на состояние кожи, делают ее мало восприимчивой к внешним раздражением, а также успокаивают нервы… Ванна с температурой воды 35 градусов является самым эффективным средством, успокаивающим нервную систему».

Черный хлеб
Черный хлеб
Изображение Андрей Баклан с сайта Pixabay

Маска для сухих волос

Оригинальный рецепт мытья хлебом для придания блеска и объема сухим волосам нашелся у автора книжки «Секреты красоты», изданной в 1989 году в новосибирском издательстве «Наука».

«Возьмите 200 г черного хлеба, мелко нарежьте, залейте горячей кипяченной водой (но не кипятком) и выдержите одну ночь. В полученную кашицу влейте одно сырое яйцо и как следует перемешайте. Готово! Тщательно вотрите смесь в кожу головы, завяжите полиэтиленовой косынкой, а сверху накройте махровым полотенцем. Пройдет полчаса — хорошо промойте голову в теплой воде. Ну как? Волосы блестят, хорошо держат форму, не надо ни лака, ни специальных гелей».

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