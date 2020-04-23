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Семь вещей для «хоум-офиса» и прогулок

Самоизоляция коснулась нас всех: от фрилансера до руководителей крупного бизнеса. Мы учимся жить по-новому: работаем дома, осваиваем новые технологии, пересматриваем приоритеты. Кстати говоря, для многих это шанс изменить свою жизнь к лучшему.

Семь вещей для «хоум-офиса» и прогулок.
Семь вещей для «хоум-офиса» и прогулок.
Фото предоставлено рекламодателем

Подход к гардеробу тоже поменялся. Если коротко — в моде то, что «поближе к телу», а также некоторые универсальные решения на маршруте «спальня — кухня/офис — прогулка».

1. Пижама! Красивый домашний брючный костюм — must have нового времени. Я советую выбрать пижаму на пуговицах в нейтральных, подходящих к лицу оттенках с брюками полной длины — на такую можно накинуть верхнюю одежду по погоде и отправиться в магазин за свежей выпечкой.

2. Мягкие трикотажные брюки актуального нейтрального цвета (песочный, пудровый, мятный). Не советую брать слишком обтягивающие, воздух между вами и вещью — это и комфортнее, и актуальнее.

3. Худи или свитшот со спортивными брюками одного цвета или из одного материала (или и то, и другое). Длинный, короткий, с капюшоном, без него — решать вам. Важно, чтобы цвет и материал позволяли надеть худи или брюки с верхом и низом пижамного костюма. В правильной капсуле все сочетается между собой!

4. Удобная футболка подходящего цвета! При выборе следите за удобством и за тем, чтобы она сочеталась и со спортивными, и с пижамными брюками.

5. Платье! Не стоит выбирать слишком домашний вариант. Лучше найти комфортное платье на выход, которое можно носить дома. Пусть материал будет легким, длина — ниже колена. Накинете сверху худи — получится спорт-шик, пижамная рубашка в качестве верхней одежды создаст уютный женственный образ.

6. Белая свободная рубашка подойдет как для домашних видеоконференций, так и для прогулок. Не бойтесь носить рубашку в качестве верха на футболку или платье. В реалиях нашего времени рубашка со спортивными брюками — это уже не признак безвкусицы, а полноценный стильный комплект.

7. Белые кеды или кроссовки — универсальный предмет базового гардероба. Откройте шкаф и взгляните: такие кеды подойдут абсолютно ко всему, кроме вечернего платья, и в вашей «карантинной» капсуле им самое место!

Екатерина Иванова — стилист-имиджмейкер, шопер, выпускница школы стиля Restyle Studio (Москва)

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