Семейная мастерская предлагает подарки из шерсти

Как передать близким людям все тепло нашей любви? Очень просто: подарить то, что согреет не только тело, но и сердце.

Отличный подарок на Новый год — вещи от семейной мастерской «В теплых объятьях«! Их хочется трогать, гладить, носить и, конечно, дарить любимым.

Шапки и береты, варежки и носки из ангоры, альпаки, мериносовой шерсти, авторские шарфы, палантины из кашемира, шелка и войлока, прелестные игрушки — все, что нужно, чтобы пережить зиму уютно и радостно.

Теплый комплект. Фото предоставлено рекламодателем Носки. Фото предоставлено рекламодателем Шапки. Фото предоставлено рекламодателем Варежки. Фото предоставлено рекламодателем