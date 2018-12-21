Семейная мастерская предлагает подарки из шерсти

Отличный подарок на Новый год — вещи от семейной мастерской «В теплых объятьях«! Их хочется трогать, гладить, носить и, конечно, дарить любимым.
Шапки и береты, варежки и носки из ангоры, альпаки, мериносовой шерсти, авторские шарфы, палантины из кашемира, шелка и войлока, прелестные игрушки — все, что нужно, чтобы пережить зиму уютно и радостно.
Теплый комплект.
Фото предоставлено рекламодателем
Носки.
Фото предоставлено рекламодателем
Шапки.
Фото предоставлено рекламодателем
Варежки.
Фото предоставлено рекламодателем
Мастерская «В теплых объятиях»
Телефон: 8 (923) 168−9465,
Instagram: @natawool