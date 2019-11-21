Шапку надень. Как уложить волосы зимой

Зима, как и лето — не лучшее время для волос: перепад температур, сухой воздух в помещении. Как правило, в это время года все проблемы волос усугубляются — жирные волосы становятся жирнее и быстрее пачкаются сухие — еще более тусклыми. Про тонкие и говорить не приходится — они лишаются последнего намека на объем. Что делать?
Во-первых, нужно пересмотреть свой ежедневный уход, использовать более мягкие очищающие средства, а в качестве кондиционера — тот, что смывается с волос.
Во-вторых, прежде чем надеть головной убор и выскочить из дома, как бы не спешили, шевелюру нужно обязательно досушивать полностью — с одной стороны, с другой — полностью остужать если пользуетесь плойкой, утюжком или термобигуди.
Если волосы густые и длинные, то отличным вариантом на холодную погоду станут косы и разные другие плетения.
Полезный лайфхак тем, кто носит кудри. Если они благоприобретенные, то как только вы их накрутили, не расчесывайте, не укладывайте, а просто остудите и надевайте шапку — уложите, как вам надо, когда ее снимите — все равно завитки не будут уже такими тугими.
А для обладательниц природных кудрей, которые, как известно, страдают зимой от излишней сухости, совет от профессионала: после того, как сняли головной убор нужно оживлять их специальным спреем на нежирной основе.
Также стилисты по волосам советуют отказаться по возможности от средств фиксации — лаков, гелей и так далее, особенно нанесенных с утра. Скорее всего, когда придете на работу и снимите шапку, от былой красы уже ничего не останется.
Но тут есть другой выход — выбирать очень простые укладки. А прибыв в пункт назначения и сняв шапку, наклонить голову и сделать легкий массаж чистыми руками (это важно!), чтобы улучшить кровообращение кожи головы, а потом нанести на корни немного пудры для волос.
Этот прием позволит сделать более объемными волосы средней длины, особенно тонкие. Девушкам с длинными волосами, которые предпочитают простые решения, хорошим выходом станет гладкий, низкий хвост. А чтобы волосы не электризовались и не пушились, нужно периодически обрабатывать изнанку шапки антистатиком.