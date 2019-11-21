Шапку надень. Как уложить волосы зимой

Без шапки зимой в Сибири не обойтись. Но надевает ее, по крайней мере, женская часть населения, без энтузиазма. Мало того, что трудно подобрать то, что действительно идет, так еще укладка после шапки выглядит хуже, чем до. Как сохранить прическу зимой?

Зима, как и лето — не лучшее время для волос: перепад температур, сухой воздух в помещении. Как правило, в это время года все проблемы волос усугубляются — жирные волосы становятся жирнее и быстрее пачкаются сухие — еще более тусклыми. Про тонкие и говорить не приходится — они лишаются последнего намека на объем. Что делать?

Во-первых, нужно пересмотреть свой ежедневный уход, использовать более мягкие очищающие средства, а в качестве кондиционера — тот, что смывается с волос.

Во-вторых, прежде чем надеть головной убор и выскочить из дома, как бы не спешили, шевелюру нужно обязательно досушивать полностью — с одной стороны, с другой — полностью остужать если пользуетесь плойкой, утюжком или термобигуди.

Если волосы густые и длинные, то отличным вариантом на холодную погоду станут косы и разные другие плетения.

Полезный лайфхак тем, кто носит кудри. Если они благоприобретенные, то как только вы их накрутили, не расчесывайте, не укладывайте, а просто остудите и надевайте шапку — уложите, как вам надо, когда ее снимите — все равно завитки не будут уже такими тугими.

А для обладательниц природных кудрей, которые, как известно, страдают зимой от излишней сухости, совет от профессионала: после того, как сняли головной убор нужно оживлять их специальным спреем на нежирной основе.

Также стилисты по волосам советуют отказаться по возможности от средств фиксации — лаков, гелей и так далее, особенно нанесенных с утра. Скорее всего, когда придете на работу и снимите шапку, от былой красы уже ничего не останется.

Но тут есть другой выход — выбирать очень простые укладки. А прибыв в пункт назначения и сняв шапку, наклонить голову и сделать легкий массаж чистыми руками (это важно!), чтобы улучшить кровообращение кожи головы, а потом нанести на корни немного пудры для волос.

Этот прием позволит сделать более объемными волосы средней длины, особенно тонкие. Девушкам с длинными волосами, которые предпочитают простые решения, хорошим выходом станет гладкий, низкий хвост. А чтобы волосы не электризовались и не пушились, нужно периодически обрабатывать изнанку шапки антистатиком.