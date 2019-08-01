Школьная форма 2019: что нового и как выбрать

Впереди месяц каникул, в течении которого нужно многое успеть, в том числе — купить одежду для школы. Какой будет школьная форма 2019, на что стоит обратить внимание при покупке, и какие каких бренды уже представили осенние коллекции — в обзоре altapress.ru.

Что важно при выборе?

Главное, о чем нужно помнить при покупке школьной формы, — о здоровье ребенка. Дети проводят в этой одежде по нескольку часов в день, важно, чтобы им было комфортно и безопасно.

Поэтому первое требование — натуральный состав. Идеальные материалы для детской одежды: хлопок и шерсть. Конечно, к ним относятся также лен и кашемир, но эти ткани обычно дороги. Может быть в составе и немного синтетики. Специалисты считают, что максимально допустимый процент содержания синтетических волокон в школьной форме — 55%.

Больше — плохо. Кожа ребенка должна нормально дышать, он не должен потеть и мерзнуть — все это важно для профилактики не только аллергических реакций, дерматитов, но и ОРВИ. Также считается, что синтетика способствует накоплению статического электричества, которое негативно влияет на нервную систему детей.

Еще одно требование к одежде для школы — удобный уход за ней. Поэтому нужно выбирать модели, которые легко стираются, им не требуется химическая чистка.

Читать далее Все эти нормативы изложены в документе"Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286−03″, утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 17 апреля 2003 г. № 51.

Какие тренды?

Именно в начале августа большинство российских марок, шьющих одежду для детей и подростков, представляют свои школьные коллекции. Они уже появились в продаже в магазинах Барнаула. Главная из тенденций этого года: форма становится менее строгой, в новых коллекциях все меньше офисных мотивов и больше элементов стиля кэжуал.

Например, российская марка детской одежды BUTTОN BLUE к новому учебному году широко представляет трикотаж, жилеты в разной цветовой гамме.

Еще один отечественный бренд Gulliver также предлагает менее строгие варианты формы, особенно для девочек: это жакеты, напоминающие бомберы, жилеты, блузки с оборками.

Еще один пример из этой серии — Gloria Jeans, новинки которого в основном в сине-бело-голубой гамме, тоже решены в стиле вusiness casual.

Не стали исключением и модели, производимые компанией «Детский мир» под маркой Chessford: мы снова видим трикотаж, кардиганы, жилеты.