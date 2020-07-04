Шорты 2020: 5 вариантов от экстремальных до классических

Женские шорты давно перестали быть одеждой только для отдыха — сегодня это допустимый вариант даже для офиса. Ну, а что касается активных выходных за городом — то тут они вне конкуренции. Самые актуальные шорты лета 2020 — в обзоре altapress.ru.

Просматривая летние коллекции и фотоочеты с показов, можно отметить две противоположные тенденции. С одной стороны — радикальное мини, с другой — очень сдержанные классические варианты. Это и замечательно — каждая девушка сможет найти подходящую для ее внешности и случая модель.

Как у Сабрины

От мини-шорт с высокой посадкой и косо обрезанными краями с показов Весна-Лето 2020 от Isabel Marant веет чем-то до боли знакомым… Ну конечно, «Boys! Boys! Boys!» Знаменитые джинсовые микро-шорты певицы Сабрины. Причем увидеть их можно и в коллекциях джинсовых брендов, например, Wrangler, а возможны и не джинсовые варианты. Главное — высокая посадка и высоко вырезанные края штанин.

Низкая посадка? Высокая посадка?

Вообще, мини-шорты — такой явный тренд лета 2020, что на нем стоит остановиться поподробнее. Кроме уже упомянутой цитаты 80-х, есть и другие ретро отсылки. У Longchamp ретро шорты из 50-х, а в коллекциях той же Isabel Marant есть и цитаты из начала двухтысячных — мини-шорты с низкой посадкой.

Какие бермуды!

Бермуды чинно перекочевали из прошлого летнего сезона в нынешний. Это классические вариант шорт свободного покроя с высокой линией талии и широкими штанинами. В изначальном варианте примерно до колен, но может быть и короче. Главное в сезоне лето 2020 — это как можно больше буржуазности. В идеале — напоминающие укороченный вариант мужских костюмных брюк, как у Max Mara.

Бескомпромиссный белый

Вариант для бескомпромиссных — белые шорты, которые, как и в предыдущем варианте, должны иметь все приметы классики и никаких отступлений от чистоты стиля и линий. Все ослепительно и лаконично. Материал — натуральный, длина и ширина штанин — классическая. Пример — Lee.

Кюлоты — аристократы

Кюлоты — это модель А-образного силуэта, с широкими штанинами и высоким поясом, длины от середины бедра и ниже. Кюлоты хороши тем, что подходят для многих типов фигур. Как и в случае с бермудами, чем буржуазнее — тем моднее. Особенно в фаворе летом 2020 — палитра благородных природных тонов. Варианты можно поискать у Mango.