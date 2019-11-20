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Сказочная красота! Студия стиля «Бриолин» приняла участие в международном бизнес-форуме L’Oréal Professionnel

Студия стиля «Бриолин» из Барнаула приняла участие в бизнес-форуме L’Oréal Professionnel, который прошел в Стамбуле. Бренду исполнилось 110 лет.

Бизнес-форум L’Oréal Professionnel в Стамбуле.
Бизнес-форум L’Oréal Professionnel в Стамбуле.
Фото предоставлено рекламодателем.

Более 600 человек со всей России, а также из Грузии и Армении в конце октября побывали на одном из самых грандиозных событий в мире красоты и стиля. Из Барнаула на форум приехали 4 человека, причем 3 из них представляли студию стиля «Бриолин». Стилист Бронислава Клюева стала участником в награду за победу в конкурсе, который проводила Ассоциация высокой парикмахерской моды Франции Haute Coiffure Française.

Волшебство восточного города, гала-ужин во дворце Kempinski, катание на яхтах по Босфору, семинары и выступления от именитых гостей, среди которых был Jeremy Blanc (Джереми Бланк), член креативной команды HCF PARIS, надолго запомнятся многим участникам. Джереми творил настоящие чудеса: он создавал образы прямо на сцене.

Стилисты, владельцы барнаульского салона красоты, которые ежегодно посещают подобные мероприятия, отметили, что оно было чрезвычайно зрелищным и масштабным. Кроме того, именно здесь, в Стамбуле, были подведены итоги конкурса Style&Color Trophy 2019.

Студия стиля «Бриолин»

Адрес: ул. Партизанская, 105

Тел. (385−2) 63−09−42, 8 (953) 037−9080

Инстаграм: @st_briolin

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