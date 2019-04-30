Хорошие туры разбираются задолго до начала летнего или зимнего сезона. Поэтому в барнаульском туристическом агентстве « 100 дорог » рекомендуют вовремя озаботится ранним бронированием. От заманчивых предложений отдыха благодаря раннему бронированию в летний период разбегаются глаза. Цены на путевки — весьма доступные.

Турция: отдых на любой вкус

Турция — одно из наиболее популярных мест отдыха. Отели здесь, как, впрочем, и везде, условно делятся на семейные и молодежные. Вот несколько слов об одних из самых популярных.

Orange County 5* — молодежный отель в городе Кемер, расположенный на берегу Средиземного моря. В распоряжении юных гостей этого курортного отеля неглубокий бассейн, водные горки и мини-клуб. Отель стилизован под набережную Амстердама и удивительно хорошо вписывается в живописную природу Кемера. Расположен вблизи центра города, неподалеку от дискотек и ночных клубов.

Adam & Eve Hotel 5* — стильный отель, только для взрослых (16+). Эффект особой легкости и элегантности, господство белого цвета, обилие стекла и зеркал. В отеле проводятся специальные вечеринки от Adam & Eve.

Примерная стоимость проживания («все включено») на двоих взрослых в этих отелях — 163 000 руб.

Кемер. Источник: www.100dorog-barnaul.ru

В семейных отелях развита концепция удобства для отдыха всей семьей с проведением мероприятий, интересных для как для взрослых, так и для детей, можно воспользоваться радионяней и др.

Aska Lara Resort & SPA 5 (Турция, Лара, Анталия). Отель состоит из двух частей: жилого 7-этажного здания с инфраструктурой и расположенного через дорогу тематического парка Wet’n Wild с водными горками, бассейнами, пляжем, баром и рестораном, а главное, множеством развлечений! Стоимость путевки на двоих взрослых и одного ребенка с 1 июня на 6 дней («все включено») — 171 000 руб.

Gural Premier Tekirova 5* (Турция, Текирова, Кемер): большой аквапарк, искусственный пляж для детей, детский бассейн с пиратским кораблем и горками и главный бассейн с джакузи, бар и ресторан, детский клуб площадью 3600 кв. м, СПА-центр QUU площадью 3500 кв. м, фитнес-центр 500 кв. м, ночной ресторан на 50 чел. (зависит от сезона).

Стоимость путевки на двоих взрослых и одного ребенка с 1 июня на 6 дней («все включено») — 268 000 руб.

Ela Quality Resort 5* — в этом отеле для отдыха с детьми продумано все до мелочей, проводится множество развлекательных и обучающих мероприятий.

Стоимость путевки на двоих взрослых и одного ребенка с 1 июня на 6 дней («все включено») — 188 000 руб.

Турция. Источник: www.100dorog-barnaul.ru

Добро пожаловать в турагентство «100 дорог» в Барнауле!

Мы любим наших клиентов и хотим, чтобы они путешествовали. Наша главная задача — показать вам как можно больше красивых, удивительных мест отдыха и экзотичных островов, отвлечь от повседневной суеты и сделать вашу жизнь разнообразней и ярче. А самое главное — мы создаем все условия для ваших личных географических открытий. Вам не придется задумываться о мелочах, мы возьмем ваше путешествие под свой контроль, чтобы вы как следует насладились беззаботным отдыхом. Мы имеем массу выгодных предложений для молодежного отдыха и отдыха с детьми.

Компания не раз получала различные дипломы и награды. В том числе туристическое агентство «100 дорог» стало победителем премии «Народный знак качества — 2017» по результатам народного голосования на одном из городских порталов.

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