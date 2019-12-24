Словно Золушки: как в Барнауле проходил проект «Преображение»

В Барнауле впервые для женщин был организован проект по комплексному уходу за своей внешностью − «Преображение». Совершенно бесплатно накануне новогодних праздников дамы смогли проконсультироваться у специалистов и пройти курс косметологических процедур. В завершение проекта можно было сравнить фотографии участниц до и после. По словам Оксаны Третьяковой, директора клиники эстетической медицины Skin Fetish Lab, врача-косметолога, результаты были налицо уже через несколько таких посещений.

— Оксана Сергеевна, расскажите подробнее о проекте «Преображение». В чем его особенность?

— Идея проекта «Преображение» родилась неожиданно для меня самой. Проснувшись как-то в субботу в четыре утра, я остро ощутила потребность осчастливить кого-то. Тогда и придумала условия участия в акции, написала пост в «Инстаграме» и легла дальше спать. Проснувшись утром, поняла, что мой телефон перегрет от сообщений. Количество желающих поучаствовать в проекте зашкаливало.

Идея «Преображения» в том, чтобы показать женщинам, как за короткий период можно избавиться от ненужных морщинок, следов усталости на лице, почувствовать себя обворожительно красивой и, конечно же, тем самым поднять настроение себе и окружающим. Изначально я хотела выбрать трех женщин. В итоге приняли участие пять.

— Из каких этапов проект состоит?

— У нас было всего три этапа: первая встреча — это знакомство. В этот день всем участницам я сделала глубокий пилинг по типу кожи. Тем самым мы подготовили лицо к дальнейшим процедурам. На второй встрече каждой из пяти участниц был поставлен ботулотоксин (диспорт) и введен 1 мл филлера. На третьей и последней встрече я всех осмотрела, девочки поделились впечатлениями. Проект мы завершили фотосессией и небольшим фуршетом с шампанским.

— Женщины какого возраста и с какими внешними данными были приглашены для участия?

— По условиям это должны быть женщины с возрастными изменениями и ранее не обращавшиеся к косметологам. Не смогла выбрать троих, на этот проект я взяла сразу пять участниц. Каждая со своей историей и своими желаниями.

— Какие процедуры проводятся участницам, кто их проводит и какими средствами?

— Все процедуры делала я сама. И очень старалась.

— Каких результатов вы ожидаете?

— Могу уже сейчас сказать, что ожидания участниц немного завышены. Я не волшебница… Здесь все дело в том, что, когда ко мне приходит пациент за деньги, он точно знает, чего хочет, и точно знает, после консультации, что могу сделать я на определенную сумму. В нашем случае девочки ждут сказку.

— Что говорят сами участницы об участии в проекте?

— Девочки все благодарные и дисциплинированные.

— Расскажите о возможностях вашей клиники.

— Наша клиника совсем еще молодая, но команда косметологов у нас сильная и профессиональная. Ко мне лично на прием все сложнее попасть, и я всем говорю не бояться идти к моим докторам. Вы останетесь очень довольны!

— И поделитесь, пожалуйста, откуда возникло такое необычное название у клиники?

— Наше название появилось спонтанно. Оно дерзкое, оно нас выделяет из толпы. Думаю, это уже хорошо.

Участницы проекта. Клиника эстетической медицины Skin Fetish Lab.

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