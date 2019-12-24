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Словно Золушки: как в Барнауле проходил проект «Преображение»

В Барнауле впервые для женщин был организован проект по комплексному уходу за своей внешностью − «Преображение». Совершенно бесплатно накануне новогодних праздников дамы смогли проконсультироваться у специалистов и пройти курс косметологических процедур. В завершение проекта можно было сравнить фотографии участниц до и после. По словам Оксаны Третьяковой, директора клиники эстетической медицины Skin Fetish Lab, врача-косметолога, результаты были налицо уже через несколько таких посещений.

Проект "Преображение".
Проект "Преображение".
Клиника эстетической медицины Skin Fetish Lab.

— Оксана Сергеевна, расскажите подробнее о проекте «Преображение». В чем его особенность?

— Идея проекта «Преображение» родилась неожиданно для меня самой. Проснувшись как-то в субботу в четыре утра, я остро ощутила потребность осчастливить кого-то. Тогда и придумала условия участия в акции, написала пост в «Инстаграме» и легла дальше спать. Проснувшись утром, поняла, что мой телефон перегрет от сообщений. Количество желающих поучаствовать в проекте зашкаливало.

Идея «Преображения» в том, чтобы показать женщинам, как за короткий период можно избавиться от ненужных морщинок, следов усталости на лице, почувствовать себя обворожительно красивой и, конечно же, тем самым поднять настроение себе и окружающим. Изначально я хотела выбрать трех женщин. В итоге приняли участие пять.

— Из каких этапов проект состоит?

— У нас было всего три этапа: первая встреча — это знакомство. В этот день всем участницам я сделала глубокий пилинг по типу кожи. Тем самым мы подготовили лицо к дальнейшим процедурам. На второй встрече каждой из пяти участниц был поставлен ботулотоксин (диспорт) и введен 1 мл филлера. На третьей и последней встрече я всех осмотрела, девочки поделились впечатлениями. Проект мы завершили фотосессией и небольшим фуршетом с шампанским.

— Женщины какого возраста и с какими внешними данными были приглашены для участия?

— По условиям это должны быть женщины с возрастными изменениями и ранее не обращавшиеся к косметологам. Не смогла выбрать троих, на этот проект я взяла сразу пять участниц. Каждая со своей историей и своими желаниями.

— Какие процедуры проводятся участницам, кто их проводит и какими средствами?

— Все процедуры делала я сама. И очень старалась.

— Каких результатов вы ожидаете?

— Могу уже сейчас сказать, что ожидания участниц немного завышены. Я не волшебница… Здесь все дело в том, что, когда ко мне приходит пациент за деньги, он точно знает, чего хочет, и точно знает, после консультации, что могу сделать я на определенную сумму. В нашем случае девочки ждут сказку.

— Что говорят сами участницы об участии в проекте?

— Девочки все благодарные и дисциплинированные.

— Расскажите о возможностях вашей клиники.

— Наша клиника совсем еще молодая, но команда косметологов у нас сильная и профессиональная. Ко мне лично на прием все сложнее попасть, и я всем говорю не бояться идти к моим докторам. Вы останетесь очень довольны!

— И поделитесь, пожалуйста, откуда возникло такое необычное название у клиники?

— Наше название появилось спонтанно. Оно дерзкое, оно нас выделяет из толпы. Думаю, это уже хорошо.

Участницы проекта.
Участницы проекта.
Клиника эстетической медицины Skin Fetish Lab.

Клиника идеальной кожи «Скин фетиш лаб» — мы рады вам всегда!

Запись и консультация: (913) 212 34 06, ул. А. Петрова, 221-д/1
Оксана Третьякова: @ksuvech
Клиника эстетической медицины Skin Fetish Lab: @skin_fetish_lab

Имеются противопоказания необходима консультация специалиста.

Лицензия: №ЛО-22−01−005497 от 18 октября 2019 г.

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