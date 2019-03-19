Как выбрать солнцезащитные очки к лету-2019

УФ-защита
Первое, что нужно держать в голове, выбирая очки, линзы должны действительно защищать глаза от солнца, а не просто иметь темный цвет. Защиту от вредного излучения обеспечивает или сам материал линзы (поликарбонат), содержание в его составе специальных УФ-абсорберов или специальное покрытие.
В противном случае от такого аксессуара вреда будет гораздо больше, чем пользы: находясь в темноте, человеческий зрачок расширяется, и тогда на сетчатку глаза попадает гораздо больше УФ-излучения, чем при узком зрачке.
Самостоятельно определить, имеют очки защиту, или нет, нельзя. В этом могут помочь специальные приборы (УФ-тестеры, спектрофотометры) которые бывают в оптиках. Также на качественных очках проставлена маркировка, которая поможет покупателю.
Обычно полезная потребителю информация находиться либо на дужках оправы, либо на этикетках и сертификатах, прилагающихся к очкам.
Что обозначает маркировка очков
Самое важное, на что стоит обратить внимание — это степень защиты. Надпись UV 400 или 100% UVA UVB 400 обозначает, что производитель гарантирует 99−100% защиту от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей и так называемого «синего света» во всех во всех диапазонах вплоть до 400 нм. Надпись UV380 (или 95% UVB and 60% UVA) обозначает защиту 95% УФ-лучей типа B и 60% лучей типа А.
Защита от солнца
Еще одна важнейшая характеристика, определяющая выбор — это категория фильтра. Даже при 100% УФ-защите она может быть разной.
Категория фильтра обычно ставится после значка C или Cat и обозначается цифрой от 0 до 4. Определяет способность пропускать видимый свет. От категории зависит в каких условиях человек собирается носить очки, чтобы было комфортно глазам.
- 0: пропускает 85−100% света, очки с прозрачными, или чуть затемненными линзами, подходят для помещения.
- 1: пропускает 80−43% света, имеет слабую степень затемнения, подходит для ношения в пасмурную погоду в городе.
- 2: пропускает 43−18% света. Имеет среднюю степень затемнения, подходит для умеренно солнечной погоды в условиях города.
- 3: пропускает 18−8% света. Имеет сильную степень затемнения, подходит для яркого солнца и отдыха на море. Большинство солнцезащитных очков выпускается в этой категории.
- 4: пропускает 8−3% света. Имеет сверхсильную степень затемнения. Подходит для отдыха на высоко в горах, где снег дополнительно отражает солнце. Не подходит для вождения.
Что обозначают другие буквы и цифры?
«CE» — соответствует принятым в Европе стандартам качества.
Три числа рядом со значком □ (квадрат) обозначают размеры оправы: ширина, линзы, расстояние между линзами, длина заушника.
P (Polarized) — линзы с поляризационным свойством. Защищают глаза от бликов отраженных на блестящих поверхностях — воде, стекле и так далее. Удобны для водителей.