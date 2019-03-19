Как выбрать солнцезащитные очки к лету-2019

В оптиках и салонах Барнаула уже появились коллекции очков от солнца весна-лето 2019. Как выбрать солнцезащитные очки? На что стоит обратить внимание при покупке? Об этом расскажем в нашем материале.

УФ-защита

Первое, что нужно держать в голове, выбирая очки, линзы должны действительно защищать глаза от солнца, а не просто иметь темный цвет. Защиту от вредного излучения обеспечивает или сам материал линзы (поликарбонат), содержание в его составе специальных УФ-абсорберов или специальное покрытие.

В противном случае от такого аксессуара вреда будет гораздо больше, чем пользы: находясь в темноте, человеческий зрачок расширяется, и тогда на сетчатку глаза попадает гораздо больше УФ-излучения, чем при узком зрачке.

Самостоятельно определить, имеют очки защиту, или нет, нельзя. В этом могут помочь специальные приборы (УФ-тестеры, спектрофотометры) которые бывают в оптиках. Также на качественных очках проставлена маркировка, которая поможет покупателю.

Обычно полезная потребителю информация находиться либо на дужках оправы, либо на этикетках и сертификатах, прилагающихся к очкам.

Что обозначает маркировка очков

Самое важное, на что стоит обратить внимание — это степень защиты. Надпись UV 400 или 100% UVA UVB 400 обозначает, что производитель гарантирует 99−100% защиту от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей и так называемого «синего света» во всех во всех диапазонах вплоть до 400 нм. Надпись UV380 (или 95% UVB and 60% UVA) обозначает защиту 95% УФ-лучей типа B и 60% лучей типа А.

Защита от солнца

Еще одна важнейшая характеристика, определяющая выбор — это категория фильтра. Даже при 100% УФ-защите она может быть разной.

Категория фильтра обычно ставится после значка C или Cat и обозначается цифрой от 0 до 4. Определяет способность пропускать видимый свет. От категории зависит в каких условиях человек собирается носить очки, чтобы было комфортно глазам.

0: пропускает 85−100% света , очки с прозрачными , или чуть затемненными линзами , подходят для помещения.

, очки с прозрачными или чуть затемненными линзами подходят для помещения. 1: пропускает 80−43% света , имеет слабую степень затемнения , подходит для ношения в пасмурную погоду в городе.

, имеет слабую степень затемнения подходит для ношения в пасмурную погоду в городе. 2: пропускает 43−18% света . Имеет среднюю степень затемнения , подходит для умеренно солнечной погоды в условиях города.

. Имеет среднюю степень затемнения подходит для умеренно солнечной погоды в условиях города. 3: пропускает 18−8% света . Имеет сильную степень затемнения , подходит для яркого солнца и отдыха на море. Большинство солнцезащитных очков выпускается в этой категории.

. Имеет сильную степень затемнения подходит для яркого солнца и отдыха на море. Большинство солнцезащитных очков выпускается в этой категории. 4: пропускает 8−3% света. Имеет сверхсильную степень затемнения. Подходит для отдыха на высоко в горах , где снег дополнительно отражает солнце. Не подходит для вождения.

Что обозначают другие буквы и цифры?

«CE» — соответствует принятым в Европе стандартам качества.

Три числа рядом со значком □ (квадрат) обозначают размеры оправы: ширина, линзы, расстояние между линзами, длина заушника.

P (Polarized) — линзы с поляризационным свойством. Защищают глаза от бликов отраженных на блестящих поверхностях — воде, стекле и так далее. Удобны для водителей.