Сотрясение антресолей. Altapress.ru о трендах, которые восстали из нафталина и вернулись к нам

Брюки на шнуровке
Они прямо говорят вам: «Йоу, чуваки, привет из нулевых!». В таких брючках со шнуровкой вместо молнии щеголяли Дженифер Лопес и Пэрис Хилтон, а сейчас — Кендал Дженнер и любительницы бренда Dion Lee и Saint Laurent.
Ludovic de Saint Sernin довел тренд до абсурда и создал подобие корсета на ширинках.
По душе дизайнерам и кожаные брюки со шнуровкой по всей длине штанин. Saks Potts предлагает сочетать их со свободными белыми рубашками или водолазками и открытой обувью на каблуке.
Панама
Этот головной убор из 90-х все еще с нами и даже не собирается уходить.
Дизайнеры сочетают ее с любыми вещами: от оверсайз футболки с велосипедками до вечернего платья.
Неон
Еще один привет из эпохи клубных нулевых. Именно благодаря ей этот сезон немного подкрасился в кислотные цвета.
Есть варианты — от полного облачения в вырвиглазный зеленый до образов с кислинкой только в отдельных вещах, как у Versace и Sportmax. Dior и Nina Ricci предлагают не перебарщивать и сделать неон всего лишь акцентом — в виде аксессуаров или обуви.
Босоножки на платформе и высоком каблуке
Поносили домашние тапочки во время локдауна и хватит. В моду возвращается высокий каблук и платформа. Они уже захватили Prada, Gucci и Saint Laurent.
Селебрити из нулевых и девяностых не боялись сочетать босоножки с облегающим мини. Сегодняшние модницы надевают эту обувь с одеждой не выше колена.
К этой обуви идеально подойдут брюки-клеш и упомянутые брюки на шнуровке.
Балетки
Балетки, так любимые Одри Хепберн, после десятилетнего затишья вернулись в гардеробы модниц в 2020 году и не сдают позиций.
Носят их с чем угодно — и деловым костюмом, и в повседневных образах. И даже можно сходить на романтическую встречу.