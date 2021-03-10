Специалист по волосам назвала 12 вредных привычек, от которых можно облысеть

После посещения парикмахерской волосы выглядят здоровыми, гладкими и блестящими. Этот эффект при правильном ежедневном уходе можно сохранить не на два-три дня, а на целый месяц. Для красоты волос следует отказаться от ряда вредных привычек. Собрали и обсудили их с парикмахером, технологом и колористом бренда Matrix в Сибири Любовью Щетининой.

Нанесение шампуня по всей длине волос

Правильно наносить шампунь только на кожу головы и корни волос. Образующаяся пена сама распределится по длине.

«"Стирать» всю длину в шампуне не нужно, средство избавляет корни от сальных выделений и подсушивает кожу, а обильное нанесение сделает кончики ломкими и сухими", — говорит Любовь Щетинина.

Растирание волос полотенцем

Конечно, так можно ускорить сушку, но при активном растирании раскрываются чешуйки волос, а это чревато тем, что волосы начнут пушиться и станут тусклыми.

Внутри волоса имеется несколько видов связей, например водородная, которая в мокром состоянии разрывается, а в сухом снова восстанавливается. Все механические воздействия на волосы в мокром состоянии им навредят.

Уход за волосами. опубликовано на yapokupayu.ru

Расчесывание мокрых волос

Мокрые волосы очень хрупки. Расчесывание, как и растирание, может только навредить. Как правильно?

Здесь действует тот же принцип, что и при растирании. Не рекомендуется травмировать мокрые волосы. Расчесывать можно чуть влажные или полностью сухие волосы.

Резинка для волос

Речь идет не про все резинки, а про резиновые, латексные и те, в которых есть металлические украшения. Все они запутывают и травмируют волосы. Могут даже вырвать их.

Совсем отказываться от резинок не нужно, стоит грамотно подойти к их выбору. Тканевые резинки не будут давить, тянуть и вырывать волосы.

Парикмахерская. открытые источники в интернете

Высокий хвост

Конский хвост, несомненно, смотрится красиво, но и волосам приносит немало дискомфорта. Вспомните, как вечером, после снятия резинки начинает болеть голова.

«Это происходит из-за того, что от природы волосы растут сверху вниз, а когда девушка делает себе высокий хвост, она зачесывает их в противоположном направлении. Создается натяжение. Выпадение волос может стать последствием постоянного тугого конского хвоста», — отмечает эксперт.

Сон с мокрой головой

Эта привычка плоха не только тем, что на утро о красивой укладке можно будет забыть, но и по нескольким другим причинам.

Если вы спите с чалмой на голове, то за ночь она пересушит волосы и «заберет» назад все полезные средства, которые вы наносили во время мытья. Это такое же повреждение волос. Во сне их очень легко сломать.

Как защитить волосы. pixabay.com

Использование фена без насадок

Насадки придуманы не просто так. Они концентрируют поток воздуха в одном направлении. Без насадок волосы гораздо проще пересушить. Можно использовать самую простую — с прямоугольным отверстием для струи теплого воздуха.

«Такой струей гораздо проще управлять при укладке, она помогает контролировать поток, при этом просушивая каждую прядь. Если сушить сразу во всех направлениях, волосы перегреваются, травмируются. В итоге получится пушистая укладка», — отмечает Любовь Щетинина.

Выбор шампунь наугад

Если волосы ломкие, с секущимися кончиками, следует выбирать менее щелочные средства для волос. Для окрашенных волос стоит выбрать шампунь с надписью «для окрашенных», он не так сильно будет вымывать цвет.

Для пепельных блондов обязательно хотя бы раз в неделю использовать шампунь для нейтрализации желтизны. Получить полную консультацию по уходу можно у своего парикмахера.

«Это самая острая проблема. Шампунь должен выбирать обязательно мастер. В составе шампуней есть компоненты, которые подходят, или наоборот, не подходят определенному клиенту. К тому же, у каждого свои нюансы — кому-то не хватает объема, а кому-то не хватает гладкости и блеска», — подчеркивает эксперт.

Парикмахерский салон. CCO

Использование народных средств

Не стоит верить народным рецептам из интернета в духе «я втирала горчицу в корни волос и спустя месяц мои волосы выросли до пояса». Если кому-то из сотни человек помог рецепт — это не панацея. Перед любыми манипуляциями с волосами не стесняйтесь консультироваться со специалистом.

Возможно, волосы ломаются не из-за того, что вы не втираете яичный желток, а из-за того, что вы неправильно сушите или неправильно подобрали шампунь. Бездумное следование рецептам из интернета может спровоцировать перхоть, грибок и даже сжечь кожу головы. Лучше довериться экспертам, как и в любой другой сфере, и использовать профессиональные средства.

Игнорирование бальзамов или масок

Не зря любая линейка бренда состоит не только из шампуня, но и бальзама. Волосы после такого средства становятся гладкими и послушными.

«Бальзамы — это очень важно. При мытье волос раскрываются чешуйки. После шампуня их обязательно нужно закрыть. Бальзамы и маски как раз для этого и нужны. Благодаря им волосы будут блестящие, послушные и гладкие», — указывает Любовь Щетинина.

Парикмахерский салон. CCO

Ежедневное использование сухого шампуня

Сухой шампунь — палочка-выручалочка, когда нужно срочно выйти в люди, а мыть голову совершенно нет времени.

Обычный шампунь удаляет ороговевшие частички, пот и грязь, в то время как сухой только впитывает жир и придает вид чистых волос. В луковице волоса накапливается грязь. Когда кожа головы покрыта пленкой из жира и грязи, она не дышит. Это может вызвать покраснение, зуд и воспаление.

Нерегулярное окрашивание

Звучит странно, но это на самом деле так. Дело в том, что в процессе окрашивания поврежденные участки волос заполняются «цветом» и ухаживающими компонентами краски.

Регулярное окрашивание не даст волосам снова стать тусклыми и ломкими, как в тетрисе, вновь заполнив недостающие участки.

Евгения Зубрицкая