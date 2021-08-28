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Сухое и мокрое. Как сочетать сыр и вино

Знаете, что украсит модную гостиную со свежим ремонтом? Приятный вечер в хорошей компании с идеально подходящими друг другу вином и сыром. Altapress.ru поможет подобрать вам такую пару.

Сыр и вино.
Сыр и вино.
smak.ua.

Рекомендации

Сыры с нежным вкусом потеряются на фоне мощного вина и наоборот. Молодой сыр лучше подойдет к вину с содержанием алкоголя ниже 12%. К крепким винам уже можно подавать зрелые сыры, яркие по вкусу.

Дуэты вина и сыра из одной местности — практически беспроигрышный вариант.

Наиболее универсальные сорта сыра — эмменталь и гауда. Благодаря особой жирности они подходят к танинным винам, но неплохо будут сочетаться и с напитками с тонким вкусом.

Бокал, вино.
Бокал, вино.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Экспериментируйте! Попробуйте к этим сырам оранжевое вино.

Полутвердые сыры

Мимолет, чеддер, эдамер, эмменталь.

К этим сырам с ореховыми нотками как нельзя лучше подойдут белые вина, выдержанные в дубе, или напитки с фруктовым и ягодным букетом. Необычным будет сочетание с креплеными винами или сладкими белыми.

Твердые сыры

Гауда, грюйер, канталь, конте, пармезан.

У твердых сыров — насыщенный вкус, поэтому им требуется сухое красное вино. Пармезан можно сочетать и с игристыми винами.

Сыр.
Сыр.
опубликовано на yapokupayu.ru

Свежие сыры

Адыгейский, маскарпоне, рикотта, фета.

К этим сырам с кислинкой подойдет подобное им вино с высокой кислотностью.

Мягкие сыры с плесневой корочкой

Бри, камамбер.

Сливочным и жирным сырам — вина с высокой кислотностью. Можно взять игристые вина, белое полусладкое, красное сухое, красные испанские вина. Бри подойдут сладкие вина.

Мягкие сыры с мытой корочкой

Ливаро, мюнстер, эпуасс.

Эти сыры с достаточно резким ароматом лучше сопровождать сладковатыми винами.

Хлеб и сыр с плесенью.
Хлеб и сыр с плесенью.
СС0

Голубые сыры с плесенью

Дорблю, рокфор, стилтон

Им отлично подойдут сладкие десертные вина, крепленые красные. Лучше всего сочетаются с белыми винами, а также сладкими натуральными винами, сделанными при помощи плесени.

Копченые сыры

Косичка, чечил.

Кавказским сырам — кавказские вина. Насыщенные янтарные справятся с яркостью вкуса, а красные полусладкие будут удачно контрастировать.

Вино. Алкоголь и романтика.
Вино. Алкоголь и романтика.
СС0

Рассольные сыры

Брынза, моцарелла, сулугуни, чанах.

В целом эти сыры хорошо сочетаются с молодыми белыми винами, розовым или легким красным сухим.

Козий и овечий сыры

К козьему сыру подходят белые вина. К овечьему — игристые.

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