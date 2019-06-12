В июне набирает обороты сезон бракосочетаний, который достигнет пика в августе и сентябре. И теперь самое время поднять такую вдохновляющую для девушек тему, как наряд невесты. Какие красивые свадебные платья продемонстрировали на неделях моды 2019 дизайнеры?

Свадебную моду, как и любую другую, не обошли новаторские идеи. На подиумах, например, дефилировали невесты в белых туниках и брюках, как у Jil Sander, или Helmut Lang. Но, поскольку такое решение вряд ли придется по вкусу большинству невест, которые видят свое будущее свадебное платье во сне, рассмотрим менее радикальные варианты.

Простота

И все-таки один из самых мощных современных трендов коснулся и свадебной моды. Это тенденция на индивидуальность и осознанность. Быть собой всегда и в любой обстановке, оставаться верной себе — это довольно заманчиво. Поэтому актуальное решения для тех, кто терпеть не может наряжаться и предпочитает подчеркнуто простые решения — это тренд на новую скромность и демонстративную аскетичность. Такой подход продемонстрировали Tom Ford и Elie Saab.

Пышность

Не все хотят в день свадьбы придерживаться своего обычного стиля. Многим наоборот хочется хоть раз в жизни перевоплотиться в принцессу или героиню фильма «Великолепный век». Именно для таких романтичных особ дизайнеры в этом году предлагают воздушные платья, напоминающие о красавицах прошлых эпох с пышными юбками и длинными шлейфами Galia Lahav.

Силуэт

Еще одна впечатляющая тенденция — так называемые силуэтные платья, с четким архитектурным кроем и отсутствием деталей. Все внимание только силуэту и дорогой ткани. Невероятно красивые свадебные платья демонстрируют такие адепты роскошного минимализма, как Anna Barge.

Богатый декор

Впрочем, не менее шикарные варианты можно найти и в противоположном лагере — платья невесты, где главный акцент делается на эксклюзивный декор. Дорогие кружева, ручную вышивку, аппликации можно увидеть у Marchesa и Oscar de la Renta. В сочетании с лаконичным кроем выглядит особенно эффектно.