Свежий глянцевый журнал - уже в Барнауле

Один из разделов журнала посвящен началу «бизнес-сезона». Успешная бизнес-леди Нина Глушакова рассказала о том, как можно изменить свою жизнь, не имея опыта в новой сфере деятельности.

«Как лучше жить: по средствам или в свое удовольствие?» — мы спросили эксперта Светлану Сапожникову, директора ОО «Барнаульский» АО «Банк Акцепт».

Кроме того, мы подготовили два обзора: о путешествиях по Алтайскому краю и новинках на рынке внедорожников. В первом акцент был сделан на брендовых турах, местах, популярных среди туристов. А во втором мы рассмотрели выгодные предложения автосалонов.

Вместе с обозревателем рубрики «Мода» мы обратили внимание на то, как изменился строгий стиль в этом сезоне. Брючная двойка в осеннем дресс-коде выходит на первый план.

Ярким дополнением к обзорам последних тенденций в мире моды стал фотопроект рубрики «Мода. Вдохновение» — «Заглядывая в будущее». Вместе с центром детской моды «Алые паруса» мы представили, как могли бы смотреться дети в разных аспектах взрослой жизни.