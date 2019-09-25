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Свежий глянцевый журнал - уже в Барнауле

Тема сентябрьского номера журнала «Я Покупаю» — «Осенний экспромт».

Сентябрьский номер журнала «Я Покупаю-Барнаул».
Сентябрьский номер журнала «Я Покупаю-Барнаул».
Архив «Я Покупаю. Барнаул».

Один из разделов журнала посвящен началу «бизнес-сезона». Успешная бизнес-леди Нина Глушакова рассказала о том, как можно изменить свою жизнь, не имея опыта в новой сфере деятельности.

«Как лучше жить: по средствам или в свое удовольствие?» — мы спросили эксперта Светлану Сапожникову, директора ОО «Барнаульский» АО «Банк Акцепт».

Кроме того, мы подготовили два обзора: о путешествиях по Алтайскому краю и новинках на рынке внедорожников. В первом акцент был сделан на брендовых турах, местах, популярных среди туристов. А во втором мы рассмотрели выгодные предложения автосалонов.

Вместе с обозревателем рубрики «Мода» мы обратили внимание на то, как изменился строгий стиль в этом сезоне. Брючная двойка в осеннем дресс-коде выходит на первый план.

Ярким дополнением к обзорам последних тенденций в мире моды стал фотопроект рубрики «Мода. Вдохновение» — «Заглядывая в будущее». Вместе с центром детской моды «Алые паруса» мы представили, как могли бы смотреться дети в разных аспектах взрослой жизни.

Электронную версию журнала можно найти здесь.

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