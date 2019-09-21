Тенденции осени 2019: как накраситься модной девушке

Каким будет актуальный макияж сезона осень 2019? Что оставить в своей косметичке, а что выкинуть или отложить до лучших времен? Altapress.ru подготовил небольшой обзор бьюти-трендов, которые можно применить или хотя бы попробовать в обычной жизни.

Черное , белое , серое

Сложные цветовые нюансы и пастельные переливы оставим для нежной весны. Поскольку гранж, панк, готика и прочие брутальные монохромные решения — главные тренды осени в одежде, то и от макияжа мы ждем примерно того же. А именно — цветовая сдержанность и графичность. Черный цвет правит бал и здесь, добавляя нужную долю вызова и драмы. А иначе ведь будет скучно.

Свингующий Лондон

Толстая черная подводка, нарочито четкий контур, графичные стрелки, нарисованные нижние ресницы — по новому обыгранные ретро-образы знаменитых икон стиля Лондона середины 60-х: Твигги, Пегги Моффитт и других стали главной темой на показах Осень-Зима 2019−2020 у Dior. Хорошее решение для смелых девушек, которое, несмотря на всю театральность, может вполне вписаться в повседневность.

Естественные брови

Можно с облегчением вздохнуть всем, кроме владелиц броу баров и мастеров по татуажу — в моду вернулись максимально естественные брови. С какими мы родились (по цвету, форме и густоте), такие с гордостью и носим. Конечно, ухоженные и уложенные гелем. Может быть — немного пудры или теней для густоты. Но без фанатизма, маркера, хны и татуажа, ибо это уже last season

Новая матовость

Тренд на здоровую, сияющую кожу тоже остается, но параллельно ему заявлен и новый — на деликатную матовость. Главное, чтобы кожа выглядела максимально здоровой, ухоженной, но при этом оставалась естественной. За невесомость и натуральность покрытия отвечают современные текстуры.