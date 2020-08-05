Типажи по Кибби: как эта теория помогает в выборе одежды

Как женщине создать образ и удачно составить гардероб? Почему часто ей самой это не удается, хотя кажется, она изучила все свои достоинства и недостатки, а у стилиста, который знает ее всего несколько часов, получается? У профессионалов есть несколько рабочих инструментов, помогающих быстро подобрать прическу и одежду. Один из самых известных — тест Кибби.

Это авторская методика Дэвида Кибби, разработанная в США в эпоху зарождения искусства имиджмейкеров в восьмидесятые годы двадцатого века. Если говорить упрощенно, то она помогает быстро определить, на какой женщине будут идеально смотреться локоны и юбка с рюшами, а на какой — джинсы и ковбойские сапоги.

В 1980 году Кибби выпустил свою программную книгу «Метаморфозы», где изложил собственную систему внешних женских типажей, или как он называет их «образы личности». Кибби считал, что не бывает некрасивых женщин, бывает неправильно подобранная одежда, макияж и прическа. Большой плюс этой теории в том, что она помогает создать правильный образ с учетом всех нюансов от сумки до цвета волос. Те, что хочет определить свой типаж, могут пройти онлайн-тест Кибби.

Дэвид заметил, что у одних женщин в лице и фигуре доминируют четкие контуры, в других — округлые и плавные, позаимствовав китайскую терминологию, назвал их «Янь» и «Инь». А в зависимости от сочетания и преобладания этих черт вывел четыре типажа «драматик», «натурал», «романтик» и «гамин», а потом добавил дополнительный, но редко встречающийся «классик». Также есть несколько промежуточных типов, всего таких образов личности 13.

Два противоположных типа внешности это «драматик» — с преобладанием во внешности «Янь» и романтик с преобладанием «Инь». Интересно, что рост и длина конечностей — это главные критерии в этой системе.

«Драматик» — это девушка ростом от 170 см, очень стройная, с прямыми плечами, с узким носом, с точенными скулами, небольшими глазами и губами типичный представитель — Грета Гарбо.

«Романтик» это девушки округлых и мягких форм, ростом не выше среднего, с округлыми покатыми плечами, тонкой талией, широкими бедрами, пухлыми губами. например, Мерилин Монро.

К «натуралам» относятся женщины среднего роста и выше, с прямыми плечами, длинными ногами, не сильно выраженным переходом между талией и бедрами. Интересно, что к большинство супермоделей 90-х — это именно этот типаж, например, Синди Кроуфорд.

«Гамины» — это, условно говоря, женщина — пальчик, маленького роста, очень миниатюрная, с большими глазами, например, Одри Тоту.

И, наконец, «классик» — женщина среднего роста с жесткими, но аккуратными и соразмерными чертами лица и тела. Например, французская актриса Изабель Юппер.