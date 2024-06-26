В летнюю пору хочется покататься на автомобилях, но лучше, чтобы крыши совсем не было. Altapress.ru собрал топ кабриолетов, которые можно купить в Барнауле.

Chevrolet Camaro 2020 года выпуска

Стильный, элегантный и красный. Все что надо для лета. Водитель утверждает, что авто в идеальном состоянии.

Топ кабриолетов. "Авито" Топ кабриолетов. "Авито" Топ кабриолетов. "Авито"

Данная модель обойдется покупателю в 3,3 млн рублей.

Chevrolet Camaro 2018 года выпуска

Chevrolet Camaro – спортивный автомобиль американской компании General Motors, выпускаемый подразделением Chevrolet c 1966 года.

Chevrolet Camaro. "Авито" Chevrolet Camaro. "Авито" Chevrolet Camaro. "Авито"

Машина обладает совершенно уникальным дизайном, который не может оставить равнодушными настоящих ценителей современной автомобильной моды. Данную модель можно купить за 4,4 млн рублей.

Toyota MR2 2001 года выпуска

Цвет автомобиля точно отображает солнечное настроение летом.

Топ кабриолетов. "Авито" Топ кабриолетов. "Авито" Топ кабриолетов. "Авито"

Данную модель можно приобрести в Барнауле за 1,5 млн рублей.

BMW Z4 2021 года выпуска

BMW Z4 в 2021 относился к третьему поколению. Цена такого автомобиля — 5,5 млн рублей.

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BMW 3 серия. 2008 год выпуска

Владелец указал, что кабриолет с жесткой крышей. Цена — 1,6 млн рублей.

Топ кабриолетов. "Авито" Топ кабриолетов. "Авито" Топ кабриолетов. "Авито"

Автомобиль без можно проблем эксплуатируется и зимой и летом.

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