26 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Лучший выбор

Топ кабриолетов для жаркого лета, которые можно приобрести в Барнауле

В летнюю пору хочется покататься на автомобилях, но лучше, чтобы крыши совсем не было. Altapress.ru собрал топ кабриолетов, которые можно купить в Барнауле.

Топ кабриолетов.
Топ кабриолетов.
"Авито"

Chevrolet Camaro 2020 года выпуска

Стильный, элегантный и красный. Все что надо для лета. Водитель утверждает, что авто в идеальном состоянии.

Топ кабриолетов.
Топ кабриолетов.
"Авито"
Топ кабриолетов.
Топ кабриолетов.
"Авито"
Топ кабриолетов.
Топ кабриолетов.
"Авито"

Данная модель обойдется покупателю в 3,3 млн рублей.

Chevrolet Camaro 2018 года выпуска

Chevrolet Camaro – спортивный автомобиль американской компании General Motors, выпускаемый подразделением Chevrolet c 1966 года.

Chevrolet Camaro.
Chevrolet Camaro.
"Авито"
Chevrolet Camaro.
Chevrolet Camaro.
"Авито"
Chevrolet Camaro.
Chevrolet Camaro.
"Авито"

Машина обладает совершенно уникальным дизайном, который не может оставить равнодушными настоящих ценителей современной автомобильной моды. Данную модель можно купить за 4,4 млн рублей.

Toyota MR2 2001 года выпуска

Цвет автомобиля точно отображает солнечное настроение летом.

Топ кабриолетов.
Топ кабриолетов.
"Авито"
Топ кабриолетов.
Топ кабриолетов.
"Авито"
Топ кабриолетов.
Топ кабриолетов.
"Авито"

Данную модель можно приобрести в Барнауле за 1,5 млн рублей.

BMW Z4 2021 года выпуска

BMW Z4 в 2021 относился к третьему поколению. Цена такого автомобиля — 5,5 млн рублей.

Топ кабриолетов.
Топ кабриолетов.
"Авито"
Топ кабриолетов.
Топ кабриолетов.
"Авито"
Топ кабриолетов.
Топ кабриолетов.
"Авито"

BMW 3 серия. 2008 год выпуска

Владелец указал, что кабриолет с жесткой крышей. Цена — 1,6 млн рублей.

Топ кабриолетов.
Топ кабриолетов.
"Авито"
Топ кабриолетов.
Топ кабриолетов.
"Авито"
Топ кабриолетов.
Топ кабриолетов.
"Авито"

Автомобиль без можно проблем эксплуатируется и зимой и летом.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Лига КВН, концерт, дискотека
Суперхиты для гурманов
Семейный праздник «Лучше всех»
Алтайская регата «Фестиваль Драконов»
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость