Chevrolet Camaro 2020 года выпуска
Стильный, элегантный и красный. Все что надо для лета. Водитель утверждает, что авто в идеальном состоянии.
Данная модель обойдется покупателю в 3,3 млн рублей.
Chevrolet Camaro 2018 года выпуска
Chevrolet Camaro – спортивный автомобиль американской компании General Motors, выпускаемый подразделением Chevrolet c 1966 года.
Машина обладает совершенно уникальным дизайном, который не может оставить равнодушными настоящих ценителей современной автомобильной моды. Данную модель можно купить за 4,4 млн рублей.
Toyota MR2 2001 года выпуска
Цвет автомобиля точно отображает солнечное настроение летом.
Данную модель можно приобрести в Барнауле за 1,5 млн рублей.
BMW Z4 2021 года выпуска
BMW Z4 в 2021 относился к третьему поколению. Цена такого автомобиля — 5,5 млн рублей.
BMW 3 серия. 2008 год выпуска
Владелец указал, что кабриолет с жесткой крышей. Цена — 1,6 млн рублей.
Автомобиль без можно проблем эксплуатируется и зимой и летом.
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