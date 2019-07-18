Топ-5 мужских причесок 2019 года, которые можно носить без стыда

Мокрые кудри
Эта небрежная укладка подходит тем, кто повременил с походом к парикмахеру. Да и всем, у кого волос на голове больше, чем «немного». Даже уложенная таким способом челка способна изменить ваш внешний вид в лучшую сторону, пишет VOUGE.
Для создания прически поэкспериментируйте с пенкой и гелем для укладки. А лучше попросите парикмахера вас научить.
Позволительный объем
Несмотря на то, что длинные волосы кажутся не сильно практичной прической, стилисты убеждают нас в обратном.
Шевелюру можно собрать в хвост или пучок. Или уложить любыми другими способами. В этом как никогда актуален объем. Если у вас кудрявые волосы — вы точно можете позволить себе оставить длину.
Почти под ноль
Если объем вам не подходит, подойдите к стрижке с другой стороны и оставьте совсем немного волос. Короткая стрижка, под ноль, будет идеально смотреться с разными образами, пишет GQ. Как с классикой, так и со стилем эпохи 90-х. И облегчит существование в жару.
Волосы на лоб
Тренд уходящего лета — челка. И тут стилисты дают полет вашей фантазии. Челка может быть любой: короткой, длинной, скошенной на бок или прямой.
Обращаемся к прошлому
Ретро-прически действительно в тренде. Но стилисты предупреждают: их нужно подбирать грамотно. Убедитесь, что такая вам подходит или позаимствуйте у героев старых фильмов лишь один из элементов укладки. Вообщем, не перестарайтесь.