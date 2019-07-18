Топ-5 мужских причесок 2019 года, которые можно носить без стыда

Мужчинам в парикмахерских приходится сложнее. Помимо того, что необходимо выбрать стрижку, нужно умудриться объяснить мастеру, чего именно вы хотите. Мы решили эту проблему. Покажите своему парикмахеру подборку модных причесок от altapress.ru.

Мокрые кудри

Эта небрежная укладка подходит тем, кто повременил с походом к парикмахеру. Да и всем, у кого волос на голове больше, чем «немного». Даже уложенная таким способом челка способна изменить ваш внешний вид в лучшую сторону, пишет VOUGE.

Для создания прически поэкспериментируйте с пенкой и гелем для укладки. А лучше попросите парикмахера вас научить.

Позволительный объем

Несмотря на то, что длинные волосы кажутся не сильно практичной прической, стилисты убеждают нас в обратном.

Шевелюру можно собрать в хвост или пучок. Или уложить любыми другими способами. В этом как никогда актуален объем. Если у вас кудрявые волосы — вы точно можете позволить себе оставить длину.

Почти под ноль

Если объем вам не подходит, подойдите к стрижке с другой стороны и оставьте совсем немного волос. Короткая стрижка, под ноль, будет идеально смотреться с разными образами, пишет GQ. Как с классикой, так и со стилем эпохи 90-х. И облегчит существование в жару.

Волосы на лоб

Тренд уходящего лета — челка. И тут стилисты дают полет вашей фантазии. Челка может быть любой: короткой, длинной, скошенной на бок или прямой.

Обращаемся к прошлому

Ретро-прически действительно в тренде. Но стилисты предупреждают: их нужно подбирать грамотно. Убедитесь, что такая вам подходит или позаимствуйте у героев старых фильмов лишь один из элементов укладки. Вообщем, не перестарайтесь.