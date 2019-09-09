Тренды осени 2019: обувь на платформе стала фавориткой сезона

Какая женская обувь станет самой актуальной этой осенью? В чем дизайнеры предлагают элегантно бегать по лужам? Предлагаем небольшой обзор основных тенденций наступившего сезона.

Лоферы

Если кроссовки на платформе были комфортным must have в гардеробе этой весной, то осенью их сменили лоферы. Просто лоферы разных цветов — актуальный выбор нынешнего сезона, а уж лоферы на платформе — самый писк. Чем выше и гротескней платформа — тем лучше. К тому же, у этого тренда есть и практический смысл — так и ноги кажутся длиннее и по слякоти перемещаться удобнее.

Брутальные готы и их боты

Берцы, высокие ботинки на шнуровке и платформе и прочие узнаваемые элементы стиля гранж — в общем, вся брутальная обувь в авангарде трендов нового сезона. Ее можно найти и у дорогих марок Bottega Veneta и у таких демократичных, как Tamaris. Цвет, конечно же, черный.

Платформы из 70-х

Обувь тоже не дает избежать главной темы этой осени — триумфальному возвращению эстетики 1970-х. Туфли, ботильоны и сапоги с каблуками — платформами — красноречивое тому доказательство. Вообще, акцент на подошву и каблук — яркая примета этого сезона.

Декларация декораций

Еще один тренд, отмеченный фэшн-экспертами на Парижских неделях моды — это узконосая обувь на небольшом каблуке с довольно агрессивным декором: цепями, ремнями, пряжками и прочим.