Тренды 2020. Что стало модно в новом году?

В начале нового года самое время поговорить о том, что будет модным. Что интересного предлагают дизайнеры в наступившем году? Altapress.ru предлагает небольшую подборку модных тенденций 2020.

Классический синий

Начнем с гаммы — мы уже писали про то, что главным цветом 2020 года стал по версии Института Pantone «классический синий». Pantone, поставщик профессиональных цветовых стандартов и цифровых решений, ежегодно выбирает главный цвет года.

И если в прошлом году это был Living Coral (золотисто-коралловый), то сейчас новый герой палитры PANTONE 19−4052, Classic Blue. Как сказано на официальном сайте института это: «вечный и надежный оттенок, элегантный в своей простоте».

Миди с разрезом

Юбка-карандаш длины миди, (иногда даже почти макси), очень узнаваемая героиня подиумов на сезонных показах наступившего года у Stella McCartne, Givenchy, и других. Высокая посадка, лаконичный крой и, самое главное, довольно высокий разрез спереди — вот самые актуальные фишки. Из материалов на пике тенденций — кожа и джинса.

Воздушные массы

Платье в воздушных оборках, вызывающее ассоциации ни то с пирожным, ни то цветком пиона или нарядом принцессы — тоже актуальный тренд. Вроде бы кажется далеким от реальной жизни — но если оно мини или миди — почему бы и нет?

Острые углы

Наконец, дождались: в потоке высокой волны возвращения 70-х, тренды принесли и острые длинные острые воротники. Тот самый признак эпохи диско, который, наряду с клешами, туфлями на платформе и усами «песняров» казался еще недавно просто забавным архаизмом. Теперь все, они в авангарде. Доказательство — коллекции Victoria Beckham.

Мужской галстук

Просто и эффектно: в женскую моду снова возвращается пикантный элемент мужского костюма, который парадоксально подчеркивает женственность — мужской галстук. Впервые в дамский гардероб, примерно сто лет назад, его ввела, как и многое другое, Коко Шанель. Конечно, с тех пор модный камбэк совершался не раз, и вот опять.