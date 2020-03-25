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Тренды 2020: какие женские колготки в моде этой весной

Несмотря на непростую ситуацию в мире, женщинам все равно (и тем более!) хочется красиво наряжаться на фоне пессимистичных новостей. Поэтому, война-войной, а новые колготки — по расписанию.Altapress.ru подготовил подборку на тему, какие принты и цвета будут актуальны весной-2020.

колготки. Девушка. Ноги.
колготки. Девушка. Ноги.
https://www.instagram.com/calzedonia/

Геометричный рисунок

Полоски, ромбики, клетка — вот самые горячие хиты весны-2020. Четкость линий, черный цвет — все это очень в тему модной готики и гранджа. Также все это отлично смотрится с мини-юбками, тяжелыми ботинками и свитерами оверсайз.

Имитация тату

Говорят, что мода на татуировки на теле постепенно проходит. Тем же, кому интересно, как бы выглядела бабочка или цветок где-нибудь в районе лодыжки, могут попробовать колготки телесного цвета с имитацией татуировки в тон.

Имитация кружев

Еще один похожий тренд, но более подходящий для вечернего выхода — колготки с имитацией кружевных чулок. Выглядит дерзко, эффектно и претенциозно. Правда, позволить себе это могут только девушки с идеальной формой и длиной ног.

Носки с принтами

Если еще несколько сезонов назад гольфы или носки из полиамида следовало выбирать так, чтобы они были максимально незаметны, но недавно все изменилось. Носки и гольфы самых забавных и заметных расцветок — то, что нужно весной 2020. Например, леопардовый принт.

Синий чулок

Поскольку синий — главный цвет этого года, по версии Института Pantone, то вполне логично, что плотные синие колготки тоже оказались в фаворитах моды. Есть два актуальных сочетания — как яркое пятно, на фоне нейтральной одежды. Или, тон в тон с юбкой — что сложнее, но очень выразительно.

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