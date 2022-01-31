Тренды 2020: каре с челкой возвращается

Когда впереди февраль, а морально мы уже готовы к весне, самое время подумать о новой прическе. Какие женские стрижки-2020 заслуживают особого внимания?

Сначала — о том, что осталось неизменным. По- прежнему в моде классическое ровное каре без челки, длиной чуть ниже подбородка, как у супермодели Кайи Гербер. Из серии вечных ценностей — и длинные прямые волосы, уложенные максимально гладко.

А теперь — коротко том, что новенького.

Каре с челкой

Свежий тренд, который можно было заметить в стрижках моделей на показах Весна/Лето 2020 у Saint Laurent, Chanel и других — это каре с челкой.

Если углубляться в детали, то это, строго говоря, не только каре, но боб, причем длина может быть от основания шеи до плеч. Главный секрет успеха челки-2020: прямая, выше бровей и вроде бы плотная, но с парой просветов. При этом важно помнить, что это совсем не та жидкая филированная округлая челочка образца 1995 года, а нечто принципиально другое. Модный пример — главная героиня фильма «Куда ты пропала, Бернадетт».

Французский стиль

Стиль french girl hair, или «прическа как у фрацуженки» — это стрижка от плеч до лопаток слоями с довольно челкой, обычно рваной или двухслойной. Еще ее называют «шторкой».

Фишка в том, чтобы укладка производила фирменное впечатление парижанки «с ветром в волосах», поэтому, даже если девушка билась с муссом и феном целый час, то этого не должно быть заметно. Актуальный вариант можно подсмотреть в Инстаграм у звездного стилиста Джорджа Нортвуд (кстати, парикмахера Меган Маркл).

Стрижка боб — как в 90-е

Достаточно короткий объемный боб без челки, какой носили неформалы начала 1990-х, снова на пике популярности. Варианты длины могут быть как радикальный (до мочек ушей), так и более женственный (вариативный в укладках — до подбородка). Последний демонстрирует в своих работах известный французский парикмахер Франк Прово.

Прядь за ухо

Еще одна модная примета 2020 — это прием, который использовали в конце 1960 — начале 1970 годов. Когда височные пряди стригли длиннее челки, но короче остальных волос, и укладывали так, чтобы часть волос была за ухом, а часть — перед ним. Красота, конечно, сомнительная — но в фэшн съемках коллекций Весна\Лето 2020 встречается часто. Впрочем, звездный итальянский стилист Гвидо Палау демонстрирует интересный вариант.