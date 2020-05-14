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Тренды лета 2020: как одеться на работу?

Этой весной все случилось внезапно: пандемия, выходные, жара, выход на работу. Мы уходили в самоизоляцию, когда еще лежали сугробы, и массово возвращаемся в офисы цветущим маем. Поэтому, минуя весну, сразу посмотрим модные тенденции лета 2020 в женской одежде.

Мода. Лето 2020
Мода. Лето 2020
https://www.instagram.com/mavi/

Джинсовая юбка

Джинсовая юбка победоносно перекочевала из прошлого летнего сезона в нынешний, обретя приметы моды 2020. Это — глубокий разрез спереди и длина ближе к макси. Модели для вдохновения можно посмотреть у Stella McCartney, а купить для реальной жизни, например, в Mango.

Бермуды

Шорты-бермуды еще пару лет назад казались нам приметой 90-х и воскрешали в памяти модели Burda Moden. Зато сегодня все дружно оценили их удобство и удачные возможности для комбинаторики с в рамках офисного стиля.

Тотальный синий

Разумеется, раз «классический синий» стал цветом этого года, то это отразилось и на моде лета 2020. Но оттенком Classic Blue фантазии дизайнеров не ограничились. На Неделях моды сразу несколько дизайнеров выпустили на подиумы моделей в ярких, но минималистичных нарядах оттенков электрик. Среди них — Salvatore Ferragamo.

Белые джинсы

Классика летнего жанра, актуальная и этим летом — белые джинсы. С высокой посадкой, без декора, кюлоты, прямые или клеш — интересные дели можно найти у многих марок. Например, у Zara.

Красное платье

Конечно, многие из нас соскучились и по обществу, и по вниманию. Ярко красное платье мини с необычными рукавами, или лаконичное миди или макси — верный способ не остаться не замеченной. И хотя платья цвета мака и фуксии в большинстве коллекций Весна-Лето 2020 предназначаются для вечерних выходов, например, как Michael Kors, можно найти и менее нарядные варианты, как у Stella McCartney.

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