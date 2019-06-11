Тренды лета 2019: идеи для педикюра

Пришла пора открытых туфель и босоножек: теперь без идеального педикюра никак не обойтись. Какие цвета лака для ногтей будут самыми модными в сезоне лето 2019? Что нового в дизайне ногтей? Подробности — в нашем обзоре.

Просматривая фотографии с недель моды весна-лето 2019, можно выделить три ярких тренда в педикюре. Это нюд, классика и креатив.

Креатив

В первую очередь, эти новации интересны тем, кто любит эксперименты и каждый сезон ищет новую палитру лаков для ногтей. Таким девушкам будет приятно узнать, что один из самых впечатляющих трендов — неоновые лаки. Впрочем, это вполне ожидаемо в контексте повсеместной моды на неон в одежде.

К числу креативных можно отнести и интерес к ярко-синему лаку — он был представлен на показах у нескольких марок.

Еще одна важная примета сезона — лак выбранный под цвет обуви (тон в тон или по принципу контраста).

Классика

Конечно, красный лак на ногтях смотрится слишком красиво, чтобы забыть о нем хотя бы на сезон. Летом 2019 оттенки красного имеют вкусную ягодную палитру спелой клубники, малины, вишни. Идеи для вдохновения можно посмотреть у Dolce&Gabbana и других дизайнеров. А подходящие оттенки поискать у O.P.I., ORLY, CNI .

Естественность

Как бы парадоксально ни звучало, но самым революционным трендом в педикюре стали «голые» ногти на ногах. Так неожиданно выглядели модели на показах весна-лето 2019 у дизайнеров Anaïs Jourden, Julien Macdonald и других. Впрочем, разумеется, отсутствие покрытия совсем не обозначает отсутствия педикюра — ногти на ногах и ступни должны быть обработаны. Для тех, кто пока совсем не готов к такой явной натуральности, есть компромиссные варианты: прозрачное покрытие. Еще один классический летний вариант — бежевые или пудрово-розовые оттенки.