Тренды лета 2020. Модные сумки: ведро, мешок и другие

Конечно, летний сезон уже наступил, но, поскольку всю весну мы находились в состоянии самоизоляции, было как-то не до моды. А если кто-то из девушек именно сейчас озадачен поискам модной сумки на лето 2020, им будет полезен наш мини-обзор.

Надо заметить, что кардинальных перемен в трендах не произошло. Как и в прошлом летнем сезоне, актуальны два разнонаправленных вектора: маленькие (и очень маленькие) сумочки жестких форм и большие (и очень большие) мягкие баулы. Но есть и новые нюансы.

Сумка-ведро

Пожалуй, главная примета лета 2020 — сумка-ведро (bucket bag). Так называют сумочку с твердых дном овальной или круглой формы. А вот верх может быть вариативным — мягким, жестким. Так и материал: то может быть натуральная или экокожа, кожа, соломка, текстиль — лето демократично. На показах весна-лето 2020 самые разные ведерки можно было увидеть у самых разных брендов Рrada, Furla и другие.

Яркие цвета

Сумка по-прежнему часто играет первую скрипку в образе. Но если раньше внимание общественности достигалось излишне декоративными дизайн решениями: сумки-домики, птичьи клетки и прочее, то теперь эту функцию выполняет цвет. Сочная витальная палитра лимона, яблока, клубники, апельсина, фуксии -то, что нужно этим летом. За это проголосовали Valentino, Chanel, Tod’s.

Вещь-мешок

Огромные сумки мягкой формы тоже не сдают позиций к нашей радости. Ведь они гораздо удобнее модных малюток. В этом сезоне гигантские сумки имеет мягкую форму часто — необычную, и отсутствие лишних деталей. Это наглядно демонстрировали многие бренды в коллекциях Весна-Лето 2020 от Bottega Veneta, до Maison Margiela.

Кстати, наряду с большими прямоугольниками в новом сезон в фаворе и так называемые hobo bag, сумки хобо. От прочих их отличает мягкая форма и полукруглый вырез.

Скромное обаяние буржуазии

Мода на 70-е стала знаковой для этого года, а значит, в новых коллекциях нашлось место классике и респектабельной буржуазности. Тренд, который порадует тех, кто устал от гипертрофий и креатива. Благородные природные оттенки коричневого, средний размер, жесткие формы, минимум деталей, откидная застежка. Среди моделей как полукруглая сумка — седло, saddle bag, так и прямоугольные bucket bag. В общем, что называется, вещь на века. Достойный пример можно подсмотреть Celine.