Тренды лета 2020: 5 модных правил для полных женщин

Еще несколько лет назад найти модную одежду полным женщинам, а тем более, молодым девушкам было проблемой. К счастью, сегодня расширились и рамки восприятия красоты, и количество предложений. Какие модели рlus size актуальны летом 2020 и как выигрышно одеваться девушкам в пышными формами, читайте в нашем обзоре.

Конечно, первое и главное правило для всех людей, независимо от веса, пола и возраста: открывать и подчеркивать красивые места, скрывать и отвлекать внимание от некрасивых. Но есть и другие профессиональные секреты, которые с успехом используют дизайнеры известных брендов рlus size.

Юбка-карандаш

Классическая юбка-карандаш — палочка выручалочка для многих фигур. В случае с дамами пышных форм, которым при этом повезло иметь выраженную талию, такой фасон смотрится очень эффектно. Итальянская марка Marina Rinaldi, известный игрок plus size fashion, использует такую хитрость кроя: плотная ткань, высокий пояс, подчеркивающий талию и цветная вертикальная вставка, визуально делающая бедра уже.

Яркий цвет

Игры с цветом — еще один классический дизайнерский прием, который позволяет создавать желаемые визуальные эффекты. С одной стороны — использование в верхней части комплекта палитры, которая подчеркивает цвет глаз, кожи и волос, отвлекая от проблемных зон. С другой — секрет ярких, глубоких цветов, которые визуально «собирают» фигуру. Отличный пример — у немецкого бренда Ulla Popken.

Брюки с туникой

Прием успешной комплектации, альфа и омега многих коллекций — это сочетание туники, длиной до бедер и брюк полуприлегающего силуэта. С одной стороны — очертания фигуры намечены, с другой — нет обтягивания и перетягивания. Горизонталь выдержана и проблемная зона бедер и живота скрыта. В качестве иллюстрации модель из весенней коллекции Elena Miro, итальянской марки одежды с расширенным размерным рядом

Платье

Правильное платье — это находка для любой женщины, не важно, полная она или худая, высокая или низкая. Для женщин весомых достоинств очень важно соблюсти пропорции, чтобы фигура не выглядела квадратной. Поэтому длина миди или макси, пояс, рукава, прикрывающие предплечья — один из самых удачных вариантов, как демонстрирует Violeta by Mango.

Брючный костюм

Классический брючный костюм может комплиментарно обыграть полную фигуру, если соблюдены несколько условий. Ткань, которая хорошо держит форму и создает четкий силуэт и линию плеч, правильная длина жакета, брюки средней ширины. Секрет — контрастная по цвету рубашка, которая «разбивает» монохром и визуально сужает фигуру.