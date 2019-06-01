Тренды лета 2019: какой купальник выбрать

Выбор купальника — хлопотное, но позитивное дело. Если он нужен — значит в планах отпуск, море, пляж, выезд на речку с друзьями и прочие летние радости. Этот предмет гардероба стоит выбирать, ориентируясь, в первую очередь, на особенности фигуры, но и тренды никто не отменял. Какими модными признаками отличаются купальники 2019 — в материале altapress.ru.

Из прошлого лета в нынешнее перешла мода на ретро-модели в духе пятидесятых с трусами с высокой посадкой, также остаются актуальны классические минималистичные бикини на кулисках, типа тех, что носила Джейн Биркин. Но в этом сезоне появились и новые актуальные элементы, по которым можно узнать модные купальники 2019.

Черно-белое носить

В коллекциях купальников 2019 Calzedonia, H&M, Incanto и других можно найти немало контрастных черно-белых вариантов. Особенно много полоски, встречается милый горошек.

Впрочем, и монохромных черных или белых моделей удивительно много в этом сезоне. Плюсы ясны — черное подчеркивает фигуру, белое — загар, а вместе они хорошо выходят на фотографиях.

Вперед , в прошлое

Еще один вариант купальника триумфально вернулся на пляжи тогда, когда выставить хорошие фотографии из отпуска в Instagram стало важнее, чем загореть. Сплошные купальники, замелькавшие на трендсеттерах еще в прошлом году, в коллекциях Calzedonia или Incanto этого года обзавелись характерными приметами восьмидесятых: высокими разрезами на бедрах и неоновыми цветами.

Очарована , окольцована

Если говорить о декоративных элементах, то крепление в виде металлического кольца — еще одна яркая примета сезона. Конечно, его уже неоднократно использовали дизайнеры в моделях 70-х и 90-х годов. И вот снова встречайте в коллекциях Solid & Striped, Calzedonia и других.

Через плечо

Асимметричная бретель на одном плече — не факт, что практично в плане загара, но выглядит эффектно. Купальники с бретелями разной конфигурации, ширины и расцветки можно поискать у Calzedonia и H&M.

Друзья в полосочку

Тренд, который тоже имеет ретро-корни: милые лаконичные купальники в яркую полоску со скромным закрытым лифом и низкими трусами — слипами, брифами или шортами — напоминают одновременно о шестидесятых и детских моделях. Главное — никакого декора.