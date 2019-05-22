Лето наступит совсем скоро. На повестке дня остро стоит вопрос — что надеть в офис в жару, чтобы выглядеть модно в деловой обстановке и чувствовать себя комфортно. Altapress.ru изучил актуальные тренды лета 2019 и предлагает несколько самых актуальных вариантов, которые подойдут для лета в офисе.

Блузки с оборками и кружевом

Тренд на волнующую (от слова «воланы») женственность продолжается: блузы с пышными рукавами и оборками широко представлены в коллекциях весна / лето 2019 самых разных брендов. Самый писк — это блузы с кружевом из хлопка и льна, предпочтительно белого или сливочного цвета (ведь этот так à la française!). К тому же эта качественная вещь прослужит не один сезон и обязательно вернется в моду снова.

Брюки-карго

Модель брюк с карманами по бокам, свободная и укороченная, уже была в фаворе у модниц нулевых. И вот опять мы с удовольствием впускаем ее в летний гардероб. Хороша тем, что универсальна — может выглядеть и расслабленно и строго. Поскольку женщин интересует последний вариант, то логично выбирать модели черного или белого цветов, или нежных пастельных оттенков в интересном тканевом решении, например, из атласа. В компании с женственной обувью и классическим сдержанным топом будет то, что нужно.

Джинсовая юбка

Еще один тренд для поклонников casual — тотальная мода на деним в этом сезоне. Ранее altapress.ru писал про возвращение советской варенки, но это еще далеко не весь список трендов.

Среди прочего — мода на джинсовые костюмы с юбкой, которые продемонстрировали на показах весна / лето 2019 такие дорогие марки как Gucci и ESCADA.

Конечно, офисный вариант — это высокая посадка и длина миди.

Платье с цветами

Платье в мелкий цветочек, так называемый либерти, еще одна дань стилю француженок, отданная дизайнерами в этом сезоне. Но, как не крути, милое хлопковое платье на застежке спереди все-таки больше визуально соотносится с пейзажем Сен-Тропе, а не офисной обстановкой. Но, к счастью, есть выход, предложенный в коллекциях той же ESCADA — классическое платье футляр длины миди с растительным орнаментом.

Платье-рубашка

Платье-рубашка так полюбилась женщинам, что не хочется отпускать этот предмет одежды из гардеробов уже несколько сезонов. Но и не надо — в новых коллекциях оно тоже представлено широко: можно найти у Zara, Mavi, H&M и других.

Самый актуальный вариант — с большими накладными карманами.