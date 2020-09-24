Тренды осени 2020: какие женские головные уборы сейчас в моде

Прогноз погоды на Алтае на ближайшие дни не радует, так что — пора утепляться. Даже тем, что не любит носить шапки, без них не обойтись. Зато есть повод заняться шопингом. Какие головные уборы для женщин самые актуальные осенью 2020 — в материале altapress.ru.

Привет , берет

Первая радостная новость — основные хиты прошлой осени актуальны до сих пор. Так что, те, кто в свое обзавелся французским беретом или панамой, могут щеголять в них и в новом сезоне без боязни выглядеть last season. Самые модные варианты по прежнему — кожа и фетр. Но есть и новости.

Пасьянс «Косынка»

Косынки, платки, банданы — главные героини подиумов на показах Осень-Зима 2020−2021. Истоки у тренда самые разные: это и дань феминизму, и моде семидесятых, и отсылкам к девяностым. Как бы то не было — платок, повязанный как у советской комсомолки 20-х, или русской Аленушки — именно тот аксессуар, который нужен сегодня. Так считают Gucci, Dolce & Gabbana и другие.

Какой картуз!

Объемная фуражка с козырьком — деталь, которая может выглядеть очень свежо и забавно, особенно на молодых девушках. Это наглядно демонстрирует, например, Louis Vuitton. Модная фуражка мягкая, объемная, однотонная, практически без декоративных элементов. В наших местных реалиях, главное, найти модель не похожую на ту, что носят тетеньки — то есть, не жесткой формы, без разных брошей, аппликаций и прочих излишеств.

Вуаля , вуаль

Вуаль уже возвращалась в повседневное модное меню несколько лет назад. В прошлый приход было принято играть на контрасте: спортивная мелькает шапка бини с неожиданной вуалькой. Сегодня вуаль снова на подиумах, на этот раз в дуэте с классическими шляпами и панамами. Пример — у Maison Margiela и Christian Dior.

Ну и шляпа…

И собственно, о шляпах. Без них этой осенью никуда. Реминисценция самых разных классических вариантов — широкополые панамы начала двадцатого века, «шляпа Зорро», шляпка-колокол, привычная федора — и прочие варианты из фетра и шерсти. Вдохновиться можно в коллекциях многих дизайнеров от Burberry до Alberta Ferretti.