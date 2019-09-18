Тренды осени 2019: какие женские колготки станут самым модным решением

Начало осени идеально для того, чтобы носить юбки и платья с колготками: летом было для этого слишком жарко, а зимой будет слишком холодно. Так что самое время поговорить о том, какие женские колготки будут самыми актуальными этой осенью.

Леопардовый принт

Хищные принты в колготках — яркая тема осени 2019. Это может быть не только леопард, но и прочие представители семейства кошачьих, а также рептилий. Конечно, с одной стороны тенденция выглядит заманчиво, с другой — с нее легко соскользнуть в вульгарность. Чтобы этого не произошло, стоит надевать такой провокационный аксессуар с однотонной лаконичной одеждой. Черный — идеальное решение.

Горошек

Черные прозрачные колготки, которые носят днем с ботинками, кроссовками и прочей тяжелой обувью без каблука — еще один тренд этого сезона. Понятно, откуда дует ветер: из 1980−90-х. Тем, кому это кажется слишком просто, могут добавить горсть изюма — точнее, горошка, который в таком контексте выглядит свежо и актуально, особенно в компании с мини.

Мультяшные герои

И прочий забавный, но мелкий принт на черных прозрачных колготках — продолжение предыдущей темы. Мики Маус и его подружка и другие милые культовые герои — чем неожиданней, тем моднее.

Атласные колготки

Блестящие, вызывающие, крутые — хорошая идея для настоящих модниц, которые имеют длинные ноги и не имеют комплексов. Колготы с сатиновым блеском, напоминающие лосины из 1980-х вообще найти не так то просто, особенно в доступном сегменте. У дорогих брендов, таких как Wolford, они, конечно, отыщутся. Достойны того, чтобы стать главным акцентом в образе, при условии, что остальной наряд будет подчеркнуто минималистичным — и по форме, и по цвету, и по длине. А обувь —достаточно массивной.