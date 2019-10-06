Тренды 2019: лучшие варианты женских пальто и курток для осени

Осенний сезон в разгаре, но наверняка, есть те, кто еще только собирается отправиться в магазин за новым пальто. Им и пригодится наш обзор. Какие модели женских пальто и курток самые актуальные осенью-2019?

В сезоне осень-зима 2019−2020 фэшн-эксперты отмечают две полярные тенденции. С одной стороны — сдержанная женственность и элегантность с ароматом ретро, с другой, немного агрессивная брутальность.

Куртки- бомберы

В этом году стиль милитари на Неделях Моды был в избытке. Это и триумфальное возвращение камуфляжа у Miu Miu, Prada и других, и куртки-бомберы у разных брендов в разных вариациях: кожа, замша, шерсть. Или в комбинации, как у Louis Vuitton

Кожаная куртка

Кожаные вещи были в моде весной, и их актуальность за полгода стала еще острее. Причем модно все: косухи, пальто и куртки из (или иммитации) кожи питона от Givenchy, вещи из цветной кожи ярких оттенков, как Salvatore Ferragamo и Fendi.

Впрочем, для слякотной и ветреной погоды — самое оно. Ход конем — одеться в кожу с ног до головы: куртка, брюки или юбка и сапоги. Конечно, в этом случае самый короткий путь к успеху — черный цвет.

Пальто из искусственного меха

Если с куртками из кожи есть варианты — натуральная или эко кожа, то в сочетании с мехом, кажется, уже нет. По крайней мере, для осени — точно. Яркие пальто самых витальных расцветок из искусственного меха, как у Max Mara, или шубы, искусно имитирующие натуральный мех, как у Stella McCartney, или пальто с забавными принтами — маст хэв нынешнего сезона.

Пальто в стиле ретро

Те, кто устал от эпатажа и эстетики размытого гендера, с удовольствием воспримут возвращение старой доброй женственности.

Пальто с цитами из 1960−70 х гг лаконичного кроя, полуприлегающего силуэта, с отложным воротником длины мини или миди. Никакой брутальности и гротескности, только простота и элегантность. Правда, поскольку сейчас все-таки 21 век, обязательно нужно как-то свежо обыграть этот образ: либо цветом, как у Blumarine, либо сочетанием с менее женственными вещами.