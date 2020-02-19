Тренды 2020: 5 вариантов женских пальто и курток для весны

Скоро уже наступит весна, хотя бы по календарю. Но поскольку погода полна сюрпризов, то, может быть, скоро можно будет поменять шубы и пуховики на весенние пальто и куртки. Рассказываем и показываем, какие модели, принты и цвета верхней женской одежды актуальны в наступающем сезоне весна 2020?

Фуксия

Яркий розово-фиолетовый цвет пальто — хороший способ выделиться из толпы и стать витальным пятном на фоне унылого мартовского монохрома. Пальто, платья или костюмы пронзительного цикламена продемонстрировали в своих коллекциях Valentino, Marc Jacobs, Escada.

https://www.instagram.com/p/B5UQOdKoAbb

Кожаная куртка

Кожаные вещи не потеряли своей актуальности нисколько — наоборот, в новых коллекциях появляются новые цвета, формы, варианты выделки. Это и длинные кожаные пальто, и классические бомберы, и кожаные парки табачного оттенка, как у Max Mara.

Черно-белая клетка

Конечно, трудно оставаться в белом пальто посредине барнаульской весенней слякоти, но есть и компромиссные варианты. Еще одна заметная тенденция весенней моды — это пальто, полупальто и утепленные жакеты в черно-белую клетку (классический тартан и его разновидности) можно встретить у Burberry, Nina Ricci и Mango.

Пальто-оверсайз

Если любительницы скандинавского минимализма и безразмерных вещей переживают, не канут ли их любимые вещи в модную Лету, то зря. Пальто оверсайз подчеркнуто лаконичного кроя актуальны и в этом сезоне, в чем можно убедиться на рейлах той же Zara

Акцент — на плечи

Брутально широкие плечи, рукава-фонарики, объемные рукава, оборки, фалды и прочие модные излишества в области плечевого пояса особенно приветствуются в сезоне весна 2020. Это наглядно показали в своих коллекциях Alexander McQueen, Michael Kors и другие.