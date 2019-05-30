Велосипедки
Это модное поветрие, к которому многие относятся настороженно, но не заметить его невозможно. Короткий вариант леггинсов, который в 2018 году только начали носить эксцентричные модницы вроде Ким Кардашьян и Кендал Дженнер, в весенне-летних коллекциях замелькали повсеместно от люксовых Roberto Cavalli и Dolce & Gabbana до демократичной Bershka.
Плиссе
Юбки-плиссе вновь вернулись на подиумы и витрины. Макси или мини, с принтами в актуальной технике тай дай, модных неоновых цветов как у Fendi, или с ассиметричным подолом, как у H&M, они стали такой же знаковой приметой сезона, как и велосипедки.
Бермуды
Тем, кто юбкам предпочитает шорты, но к велосипедкам не готов, мода предлагает более классический вариант, который вполне безболезненно впишется и в деловой сегмент гардероба. Это свободные шорты-бермуды, которые в этом сезоне могут быть любой длины. Главное — это минимализм и отсутствие излишней декоративности, как у Max Mara, Prada, Emilio Pucci и H&M.
Юбка с оборками
Если же душа требует совсем наоборот, не отсутствия, а присутствия декора и небольшой дозы театральности, пожалуйста: среди трендов можно выбрать юбки с оборками, неровным подолом и прочими архитектурными излишествами, которые демонстрирует, например, Max Mara.