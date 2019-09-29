Уход за кожей после 30: что нужно делать осенью

Большинство косметологов считают, что осень — идеальное время для интенсивного ухода для кожей. Как ухаживать в этот период за кожей лица после 30, чтобы отстрочить появление морщин и других возрастных изменений?

Позади — лето с его активном солнцем, впереди — зима с холодами и перепадами температур. И есть только миг между прошлым и будущим, когда нужно решить летние проблемы и подготовиться к зимним.

Пигментные пятна

Как известно, чем старше человек, чем более неровно ложиться загар, а пигментные пятна выдают возраст ничуть не меньше, чем морщины. Поэтому часто после отпуска на море остаются не только приятные впечатления, но и проблемы.

Как известно, в летний период нельзя использовать даже поверхностные химические пилинги, не говоря уже о срединных и глубоких. Зато, когда солнечная активность снижается, эти салонные процедуры рекомендуется проводить даже тем, что предпочитает домашний уход за кожей. Поверхностный пиллинг на основе, например, молочной кислоты, способен помочь коже избавиться от омертвевших клеток, а также помочь в борьбе в гиперпигментацией кожи. Точнее, именно с правильной эксфолиации она и начинается.

Следующий этап — это использование интенсивного домашнего ухода, который направлен на коррекцию пятен. Это либо специальные средства профессиональной косметики (которые назначает только косметолог, так как они высококонцентрированные), либо продукты масса-марет, аптечных или других серий. Среди бьюти-блогеров считается, что самые сильные отбеливающие крема у корейских брендов и у израильских производителей. Для ликвидации последствий неудачного загара, специалисты рекомендуют обратить внимание на средства, в составе которых есть антиоксиданты: витамин Е, экстракт красных водорослей и другие.

Подготовка к холодам

Еще одна важная проблема — подготовка кожи к холодам. Дело в том, что после 30 кожа становиться все тоньше, а лето коварно еще и тем, что кожа под воздействием солнца, соленой, хлорированной воды и прочего теряет свои защитные свойства. Нужно успеть помочь восстановиться перед холодами, когда начнется еще более серьезная атака — ветра, снега с одной стороны и иссушающего действия центрального отопления — другой. Поэтому осенью в свой ежедневный уход рекомендуется вести крема и сыворотки с сильным увлажняющим действием. Это значит, в их составе должны присутствовать ингредиенты, которые обладают доказано увлажняющим действием — в первую очередь, это гиалуроновая кислота и глицерин, а также разные виды коллагена, экстракт алоэ и другие.

Те, у кого кожа склонна к сухости, знают, что эта проблема зимой обостриться поэтому уже осенью стоит обогатить домашний уход питательными кремами и масками. Считается, что отличными питательными свойствами обладают миндальное и кокосовое масло. Стоит помнить, что после 30 в рационе женщины обязательно должны присутствовать жиры минимальная доза 15г) в день. Также рекомендуется осенью пропивать препараты с жирными кислотами омега-3 и другими.