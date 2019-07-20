Уход за волосами: что нужно сделать летом, чтобы не пожалеть осенью

Летом жирные волосы пачкаются еще сильнее, сухие, наоборот, становятся тусклыми и ломкими, с окрашенных из-за солнца и частого мытья быстрее сходит краска, при этом и тем и другим и третьим не хватает влаги. Altapress.ru собрал несколько полезных рекомендаций о том, каких правил стоит придерживаться летом в уходе за волосами.
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Ввести в рацион полезные продукты. Как и состояние кожи, здоровье волос напрямую зависит от питания. Нужно, чтобы в меню обязательно присутствовала еда, богатая белком, железом, жирными кислотами омега-3, витаминами группы В, А, Е и С. Это лосось, чечевица, морковь, орехи, болгарский перец.
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Раньше вставать утром, раньше ложиться спать, больше двигаться и бывать на свежем воздухе. Банальная и всем с детства известная рекомендация, которой, однако, мало кто следует в жизни. А зря — месяц такого режима самым благотворным образом скажется на нашем внешнем виде, в том числе и состоянии волос. Тем более, летом этому режиму гораздо легче и приятнее следовать, чем зимой.
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Защищать голову от солнца. Вообще, этим надо было заняться уже в конце мая, но лучше поздно, чем никогда. Это значит: выбирать кондиционеры и укладочные средства по уходу за волосами с УФ-фильтрами, пользоваться специальными защитными спреями и дымками и носить головные уборы при долгом прибывании на солнце.
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Использовать по минимуму фен и продукты для стайлинга. И всегда перед сушкой применять термозащиту. Ведь летом тепловое воздействие усиливается в разы. И никогда не нужно забывать, что славянские волосы, которыми обладают большинство из нас, тонкие и чувствительные, то есть, болезненно реагируют на любой раздражитель и долго потом восстанавливаются. Что касается укладочных средств, то популярные сейчас соляные средства, в купе с УФ-лучами сильно иссушают волосы, а с гелями и пенками они быстрее становятся жирными.
- Чаще применять маски для волос, особенно для сухих и обезвоженных. Из натуральных бьюти-продуктов для этой цели прекрасно подойдет кокосовое масло, или более доступные — миндальное и оливковое.
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Помнить, что волосы и кожа головы — это не одно и тоже и требуют отдельного внимания. Например, кожа головы может быть жирной, а волосы сухими. Поэтому нужно сначала определить тип того и другого, и правильно подбирать косметику. Обычно шампунь выбирают под тип кожи, а кондиционер и маску — под тип волос. И, что немаловажно, нужно правильно их применять — так, маски, бальзамы и кондиционеры наносят только на сами волосы.
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Применять специальные скрабы и маски для кожи головы, особенно это важно делать при жирных волосах, перхоти и выпадении. Они абсорбируют жир и улучшают кровообращение.
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Пересмотреть свою косметику для волос и, возможно, произвести замену не очень эффективных игроков. А при покупке новых средств обратить внимание на самые щадящие, внимательнее читая этикетку. Сторонники натурального ухода рекомендуют избегать привычных моющих средств с сульфатами (сульфат натрия, лауреат сульфат), которые истончают волосяную луковицу, смывают защитную пленку с кожи и волос, и попробовать безсульфатный шампунь. Еще один компонент, который хоть используется в средствах для волос повсеместно, все-таки полезным не назовешь — это силиконы (диметикон и так далее). Они делают пряди гладкими, однако мешают волосам дышать.