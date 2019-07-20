Уход за волосами: что нужно сделать летом, чтобы не пожалеть осенью

Летом жирные волосы пачкаются еще сильнее, сухие, наоборот, становятся тусклыми и ломкими, с окрашенных из-за солнца и частого мытья быстрее сходит краска, при этом и тем и другим и третьим не хватает влаги. Altapress.ru собрал несколько полезных рекомендаций о том, каких правил стоит придерживаться летом в уходе за волосами.

Ввести в рацион полезные продукты. Как и состояние кожи, здоровье волос напрямую зависит от питания. Нужно, чтобы в меню обязательно присутствовала еда, богатая белком, железом, жирными кислотами омега-3, витаминами группы В, А, Е и С. Это лосось, чечевица, морковь, орехи, болгарский перец.

Раньше вставать утром, раньше ложиться спать, больше двигаться и бывать на свежем воздухе. Банальная и всем с детства известная рекомендация, которой, однако, мало кто следует в жизни. А зря — месяц такого режима самым благотворным образом скажется на нашем внешнем виде, в том числе и состоянии волос. Тем более, летом этому режиму гораздо легче и приятнее следовать, чем зимой.

Защищать голову от солнца. Вообще, этим надо было заняться уже в конце мая, но лучше поздно, чем никогда. Это значит: выбирать кондиционеры и укладочные средства по уходу за волосами с УФ-фильтрами, пользоваться специальными защитными спреями и дымками и носить головные уборы при долгом прибывании на солнце.

Использовать по минимуму фен и продукты для стайлинга. И всегда перед сушкой применять термозащиту. Ведь летом тепловое воздействие усиливается в разы. И никогда не нужно забывать, что славянские волосы, которыми обладают большинство из нас, тонкие и чувствительные, то есть, болезненно реагируют на любой раздражитель и долго потом восстанавливаются. Что касается укладочных средств, то популярные сейчас соляные средства, в купе с УФ-лучами сильно иссушают волосы, а с гелями и пенками они быстрее становятся жирными.