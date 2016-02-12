Что подарить женщине, например, на 14 февраля или 8 марта? Ювелирные украшения и бижутерия — ответ, которым приходит в голову многим. Как правильно подобрать кольцо или цепочку в зависимости от типа внешности и возраста, чтобы подарок действительно подошел и понравился?

Редакция altapress.ru подготовила подборку простых, но действенных советов. Главный общий принцип — сделать акцент на той части тела, которая действительно стоит того, чтобы ее подчеркнуть.

Учитывать цветотип

Одно из самых важных правил, про которое многие не думают. Выбирая, допустим, серьги, всегда стоит учитывать и природные данные девушки и ее манеру одеваться. Если в гардеробе практически все аксессуары из белого металла, стоит ли дарить желтый? Вряд ли он впишется в ее стиль, да и скорее всего она его просто не любит.

Девушкам с холодными цветотипами внешности (голубыми глазами, серыми, синими, ярко-карими, пепельными или черными волосами) обычно больше идут белые металлы, а с теплыми — желтые. Если есть камни или цветные вставки, то важно, насколько их прозрачность и интенсивность соответствует природным краскам женщины.

Например, прозрачные камни (топаз или циркон) подчеркнут красоту бледно-голубых глаз блондинки северного типа, с тонкой кожей, а бирюза и яркие эмали — девушкам с более интенсивными и глубокими природными красками.

Серьги-гвоздики молодят

Советское золото родом из 80-х — модели которого все помнят с детства (о, эти искусственные рубины с красным золотом!) — это лучший способ продемонстрировать, что даме глубоко за 40. Как не выглядеть тетенькой?

Секрет, которым успешно пользуются, например актрисы — маленькие серьги-гвоздики. Они убавляют женщине возраста. Почему-то окружающие подсознательно убавляют несколько лет дамам с маленькими пусетами.

Тонкие цепочки — для тонких натур

Тонкие короткие цепочки с небольшими подвесками смотрятся очень женственно и сексуально на девушках с изящной длиной шеей и красивой посадкой головы. К сожалению, если шея короткая и объемная, то украшение в лучшем случае потеряется на ней — в худшем, только подчеркнет массивность. Это же правило действует для браслетов — тонкая цепочка на полном запястье и коротких руках выглядит крайне неудачно.

Чем длиннее , тем тоньше

Модная сегодня тема — несколько колец на одном пальце — это прием, который подходит больше для узких и тонких пальцев. А тем, у кого они не слишком длинные или тонкие, лучше выбрать кольца средние по размеру и вытянутые по форме (если речь идет о перстне).

Массивные украшения — дамам с пышными формами

Если есть лишний вес и овал лица не идеален, то лучше отказаться и от тонких цепочек и от круглых коротких бус, которые и смотрятся старомодно и подчеркнут еще больше круглое лицо.

Зато полные женщины обычно могут похвастаться красивой зоной декольте. Поэтому удачный выбор — это необычные дизайнерские массивные колье вытянутой формы, которые и привлекут внимание к нужной зоне и уравновесят фигуру.