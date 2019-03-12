Усадьба в Горном Алтае приглашает на отдых

Ирина Чжао. Фото: из личного архива

В самом центре Алтайских гор расположился наш туристический комплекс с говорящим названием Royal Comfort. Это место, где царит королевский комфорт. У нас можно выбрать для проживания номера в 4-этажной гостинице со всеми удобствами иностранного отеля, остановиться в добротных домиках из дерева или заселиться в шикарный коттедж.

Усадьба имеет очень выгодное расположение. С одной стороны, она находится рядом со всеми благами цивилизации, с другой, расположена у леса, недалеко от реки Чемал. Территория базы обработана от клещей, поэтому отдых будет не только комфортным, но и безопасным.

На территории нашей усадьбы находится собственный большой 20-метровый бассейн с шезлонгами — это огромное преимущество для горного туркомплекса. Также у нас есть бани, теннисный корт, бильярд, спортзал, массаж — в общем, все для идеального отдыха.

Приезжайте, будем рады видеть вас!