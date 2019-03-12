Уютная усадьба на Алтае начинает раннее бронирование

Совсем скоро откроется сезон отдыха в Горном Алтае, начинаем подбирать место для идеального отдыха, одно такое уже есть на примете — парк-отель «Усадьба Круцких».

Все в одном

Для проживания в парк-отеле «Усадьба Круцких» доступны двухуровневые домики, выполненные в альпийском стиле, класса люкс, изба и коттедж. На территории комплекса расположен ресторан, оформленный в русском стиле, где можно отведать разнообразные блюда русской, европейской и алтайской кухни, провести банкет и кофе-брейк или организовать летнюю банкетную зону. Гостей отеля принимают круглосуточно, есть бесплатная охраняемая автостоянка, можно заказать обслуживание в номере, на террасе или в банном комплексе. Кроме того, на всей территории действует зона Wi-Fi.

Парк-отель «Усадьба Круцких» архив парка-отеля «Усадьба Круцких»

Отдых для всех

Для гостей парк-отеля «Усадьба Круцких», которые любят активный отдых, предлагается обширная экскурсионная программа, в том числе организация сплавов, конные прогулки, экскурсии на Чемальскую ГЭС, Каракольские озера и в другие известные места Алтая. Но и на территории парк-отеля есть чем заняться: можно посетить кедровые бани, расслабиться в бассейне под открытым небом или воспользоваться барбекю-мангалом во время вечерних посиделок. Дети тоже будут чувствовать себя уютно — на территории есть детская площадка и прогулочная зона с фонтаном.

Единение с природой

Уютный и спокойный парк-отель «Усадьба Круцких» расположен в одном из самых живописных и любимых туристами мест Алтая — на берегу реки Катуни. Территория комплекса закрытая, что позволяет целиком погрузиться в умиротворяющее спокойствие горной природы. Деревянные дома и каменные дорожки создают аутентичную атмосферу и не выбиваются из уникального пейзажа. Горная река создает приятный успокаивающий звук, а чистый воздух питает энергией.

Парк-отель «Усадьба Круцких» — прекрасное место, чтобы по-настоящему отдохнуть от городской суеты.

Время заезда-выезда: заезд — 14.00, выезд — 12.00.

Коттедж и изба ( люкс) На 1-м этаже — мягкая мебель, обеденная зона, холодильник, спутниковое телевидение, душ, туалет; на 2-м этаже — 2-спальная кровать, кресла, журнальный столик. В номерах есть халаты, тапочки, средства личной гигиены для каждого гостя, посуда, чайник. Коттедж рассчитан на 2 места + 1 доп. место, изба — на 4 места + 1 доп. место. Цена за сутки: коттедж — 5000 руб., изба — 7000 руб.

Коттедж категории «стандарт» 5 номеров (по 2 места + 2 доп. места), в каждом номере — двуспальная кровать, журнальный столик, кресло, тумба, комод, светильник, спутниковое телевидение. На каждом этаже — 2 душа, 2 туалета, спутниковое телевидение, обеденная зона, холодильник, мягкая мебель. Цена за сутки: 15 000 руб.

Парк-отель «Усадьба Круцких» Адрес: Республика Алтай, Село Узнезя, ул. Новые Черёмушки, 24 Телефон: +7 963 500‑33−33 Сайт: krutskih-hotel.ru Цены действительны на момент размещения.

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