Уютный гостевой комплекс рядом с Барнаулом ждет гостей

Здесь можно провести стильную выездную регистрацию, фото- и видеосъемку сборов жениха и невесты, lovestory*. На второй день можно отдохнуть в спа-центре с финской сауной, русской баней на березовых дровах и джакузи, расслабиться в бассейне. И все это можно забронировать только для одной свадьбы!
Почему бы не подарить друг другу вдохновляющие выходные, проведенные наедине в по-настоящему красивом месте недалеко от Барнаула? Здесь начинаешь чувствовать себя уютно с первой миллисекунды, едва перешагнув порог. В это место определенно хочется вернуться снова и снова.
«Берендей House» — идеальное место для идеальной свадьбы, корпоратива, любых семейных торжеств и просто для сказочного отдыха.
Самое время успеть занять лучшие летние и осенние даты для идеальных мероприятий любого формата.
Адрес: г. Барнаул, СНТ Березовая роща, 1/3 — 61
Телефон: (385−2) 69−22−17
Инстаграм: @berendeyhouse22
*любовная история