Уютный гостевой комплекс рядом с Барнаулом ждет гостей

Гостевой комплекс «Берендей House» — место с фантастическими видами и интерьерами, эксклюзивным номером для молодоженов и роскошной спа-зоной. Что еще нужно для романтичной свадьбы или сказочной свадебной съемки?

Здесь можно провести стильную выездную регистрацию, фото- и видеосъемку сборов жениха и невесты, lovestory*. На второй день можно отдохнуть в спа-центре с финской сауной, русской баней на березовых дровах и джакузи, расслабиться в бассейне. И все это можно забронировать только для одной свадьбы!

Почему бы не подарить друг другу вдохновляющие выходные, проведенные наедине в по-настоящему красивом месте недалеко от Барнаула? Здесь начинаешь чувствовать себя уютно с первой миллисекунды, едва перешагнув порог. В это место определенно хочется вернуться снова и снова.

Гостевой комплекс «Берендей House». Фото предоставлено рекламодателем.

«Берендей House» — идеальное место для идеальной свадьбы, корпоратива, любых семейных торжеств и просто для сказочного отдыха.

Самое время успеть занять лучшие летние и осенние даты для идеальных мероприятий любого формата.

Гостевой комплекс «Берендей House». Фото предоставлено рекламодателем.

«Берендей House», гостевой дом Адрес: г. Барнаул, СНТ Березовая роща, 1/3 — 61 Телефон: (385−2) 69−22−17 Инстаграм: @berendeyhouse22

*любовная история

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