Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 марта 2°C
275

Уютный гостевой комплекс рядом с Барнаулом ждет гостей

Гостевой комплекс «Берендей House» — место с фантастическими видами и интерьерами, эксклюзивным номером для молодоженов и роскошной спа-зоной. Что еще нужно для романтичной свадьбы или сказочной свадебной съемки?

Гостевой комплекс «Берендей House».
Гостевой комплекс «Берендей House».
Фото предоставлено рекламодателем.

Здесь можно провести стильную выездную регистрацию, фото- и видеосъемку сборов жениха и невесты, lovestory*. На второй день можно отдохнуть в спа-центре с финской сауной, русской баней на березовых дровах и джакузи, расслабиться в бассейне. И все это можно забронировать только для одной свадьбы!

Почему бы не подарить друг другу вдохновляющие выходные, проведенные наедине в по-настоящему красивом месте недалеко от Барнаула? Здесь начинаешь чувствовать себя уютно с первой миллисекунды, едва перешагнув порог. В это место определенно хочется вернуться снова и снова.

Гостевой комплекс «Берендей House».
Гостевой комплекс «Берендей House».
Фото предоставлено рекламодателем.

«Берендей House» — идеальное место для идеальной свадьбы, корпоратива, любых семейных торжеств и просто для сказочного отдыха.

Самое время успеть занять лучшие летние и осенние даты для идеальных мероприятий любого формата.

Гостевой комплекс «Берендей House».
Гостевой комплекс «Берендей House».
Фото предоставлено рекламодателем.
«Берендей House», гостевой дом

Адрес: г. Барнаул, СНТ Березовая роща, 1/3 — 61

Телефон: (385−2) 69−22−17

Инстаграм: @berendeyhouse22

*любовная история

Еще по теме Отдых:

  • Реклама

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость