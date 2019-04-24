В Барнауле представили коллекцию бренда Marella.

Любовь к Marella возникает с первого взгляда и надолго. Стильные девушки планеты выбирают одежду этой итальянской марки, потому что, по их словам, в ней есть душа и харизма. Как раз то, что нужно, чтобы выглядеть особенно.

Marella принадлежит легендарному дому Max Mara и сначала задумывалась, как одна из линий одежды. Позже она обрела такую популярность в фэшн-мире, что была выделена в отдельный бренд в составе Max Mara Group. Сегодня наряды марки одинаково востребованы как серьезными бизнес-леди, ценящими качество и комфорт, так и более юными модницами с их постоянным поиском чего-то небанального.

А все потому, что Marella никогда не изменяет своей философии и создает уникальный стиль, позволяющий девушке подчеркивать индивидуальность и при этом выглядеть женственно и современно. Каждый новый сезон дизайнеры удивляют поклонниц стильными силуэтами безупречного качества и покоряют их сердца изяществом, чувственностью и одновременно лаконичностью. Во всех коллекциях обязательно присутствуют элегантные классические вещи, адаптированные под веяния времени, а также повседневные модные образы с ярким дизайном.

Среди материалов преобладают шерсть, кашемир, кожа, твид, хлопок, лен. В цветовой гамме — насыщенные благородные оттенки, а в качестве декора часто используются принты и вышивка.

В Барнауле купить одежду марки Marella можно в «Бутике под шпилем».