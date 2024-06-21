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В каких случаях работодатель обязан сократить рабочий день в жару

Наступило жаркое лето и работники начали задаваться вопросом: обязан ли работодатель сократить день на работе — разбор altapress.ru.

Жара
Жара
СС0

Закон

В соответствии с законодательством РФ, работодатель обязан обеспечить безопасные и комфортные условия труда для своих сотрудников. Это включает в себя соблюдение санитарных норм и правил, которые регулируют температуру воздуха на рабочем месте.

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», если температура воздуха в помещении превышает определённые значения, то работодатель должен принять меры по снижению температуры или сокращению рабочего дня.

Закатное солнце.
Закатное солнце.
Михаил Хаустов

При каких значениях обязаны сократить рабочий день

Конкретные значения температур, при которых необходимо сокращать рабочий день, зависят от категории работ по уровню энергозатрат. Например, для офисных работников, чья работа не связана с физической нагрузкой, это 28 гр. Для работников с умеренной физической нагрузкой — 27 гр., а для работников с тяжёлой физической нагрузкой — 26 гр.

Перерывы

Кроме того, работодатель должен обеспечить сотрудников питьевой водой и возможностью делать перерывы в работе. Также он может перенести начало рабочего дня на более раннее время, когда температура ещё не достигла критических значений.

Важно отметить, что сокращение рабочего дня должно быть оформлено документально. Работодатель должен издать соответствующий приказ или распоряжение, в котором будут указаны новые часы работы. Также необходимо проинформировать сотрудников о новых условиях труда.

Кондиционеры
Кондиционеры
ССО

Что делать, если работодатель не соблюдает требований

Если работодатель не соблюдает требования законодательства и не обеспечивает безопасные условия труда в жаркую погоду, сотрудники могут обратиться в Государственную инспекцию труда или суд. В этом случае работодателю может грозить административная ответственность.

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