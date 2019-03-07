Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 марта -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Лучший выбор
42

Вдохновляемся цветом с бутиком Gerry Weber

Модные, яркие и стильные образы с актуальным оттенком этой весны — «сочная зелень».

Вдохновляемся цветом с бутиком Gerry Weber
Вдохновляемся цветом с бутиком Gerry Weber
Фото предоставлено бутиком Gerry Weber

Пожалуй, самая эффектная «капсула» от Gerry Weber в этом сезоне — «Зеленое яблоко». Свежий оттенок зеленого в сочетании с черным и белым позволяет создать целую гамму образов для весеннего гардероба.

Вещи из капсулы удачно сочетаются, поэтому не нужно долго думать над тем, что с чем надеть.

GERRY WEBER | TAIFUN

Официальные магазины в Барнауле:

  • ТОЦ «Проспект», пр-т Ленина 39. Телефон: +7913−095−4537
  • ул. Молодежная, 11. Телефон: +79619978239

Еще по теме «Мода»:

Модные женские ботинки 2019: восемь трендов для самых искушенных

9 трендов весны 2019, которые нельзя пропустить

Модные джинсы 2019: берем пример со звезд

  • Реклама

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость