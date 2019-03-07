Вдохновляемся цветом с бутиком Gerry Weber

Пожалуй, самая эффектная «капсула» от Gerry Weber в этом сезоне — «Зеленое яблоко». Свежий оттенок зеленого в сочетании с черным и белым позволяет создать целую гамму образов для весеннего гардероба.
Вещи из капсулы удачно сочетаются, поэтому не нужно долго думать над тем, что с чем надеть.
GERRY WEBER | TAIFUN
Официальные магазины в Барнауле:
- ТОЦ «Проспект», пр-т Ленина 39. Телефон: +7913−095−4537
- ул. Молодежная, 11. Телефон: +79619978239
Еще по теме «Мода»:
Модные женские ботинки 2019: восемь трендов для самых искушенных
9 трендов весны 2019, которые нельзя пропустить