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«Высокая кухня» на дом

Из-за пандемии короновируса участники проекта «Гастрономическая карта России» — локальные региональные компании — вынуждены были закрыть свои рестораны и отели.

ССО

Многие из них создали сервисы безопасной доставки и собственные кулинарные online-курсы. Более 100 участников из 30 регионов доставляют еду на дом, сообщает пресс-служба федерального проекта, созданного при информационной поддержке Ростуризма.

Екатерина Шаповалова,
координатор проекта:

Для большинства услуга доставки — убыточная. Однако шеф-повара из команды «Гастрономической карты России», рестораторы, владельцы гостевых домов и отелей сознательно идут на это. Они не хотят терять связь со своим гостями и стараются показать: бизнес гостеприимства жив и люди, его создавшие, верят в своих клиентов.

Как сообщает эксперт, блюда разных региональных кухонь готовят, соблюдая все профилактические меры предосторожности. Курьеры работают в масках и перчатках, придерживаясь всех необходимых мер предосторожности, действует режим «бесконтактной доставки».

Екатерина Шаповалова,
координатор проекта:

Гастрономическая карта России" инициировала акцию поддержки именно для тех предприятий отрасли туризма, которые составляют ее базис. Без них ни о каком дальнейшем развитии российского туризма не может быть и речи. Если не поддержать участников проекта, придется заносить оставшихся в «красную книгу российского туризма.

Список участников проекта «Гастрономическая карта России» в период марафона пополняется ежедневно на сайте www.gastromaprussia.ru

Сейчас среди участников рестораны пятизвездочных отелей, семейные пекарни, кафе и кондитерские цеха, микро-производства гастросувениров, лавки локального продукта, крупные ресторанные холдинги, туристические базы, центры хранителей этнокультурного наследия малочисленных коренных народов, кулинарные студии, сыроварни, винодельческие хозяйства, крупные винзаводы федерального значения и агротуристические комплексы.

Наши рестораторы тоже не остались в стороне.

Среди тех, кто присоединился к «гастрономической карте»:
  • Ресторация центра алтайского гостеприимства «Горная аптека». Барнаул
  • Дом-ресторан «Ясная поляна». Барнаул
  • Сеть ресторанов и кафе «Шоколатте». Бийск
  • Ресторан «Типография», Горно-Алтайск

Спешите заказать вкусную еде на дом!

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