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«Все для тебя»: 5 самых впечатляющих подарков любимым женщинам

8 марта — не самый главный повод для грандиозных подарков. Но, все-таки, в этот день дамы ждут от своих мужчин удивительных сюрпризов и рыцарских поступков.

Антоний. Клепатра. Ричард Бертон. Элизабет Тейлор
Антоний. Клепатра. Ричард Бертон. Элизабет Тейлор
https://www.instagram.com/zakhartsevaekaterina/

Впрочем, как показывает история, для подарков не важен повод — нужны сильные чувства и щедрость. Редакция подготовила пять примеров королевских презентов известных мужчин своим любимым.

Ава Гарднер

Блистательная актриса и красавица сводила с ума многих мужчин

Ава Гарднер
Ава Гарднер
СС0, via Wikimedia Commons

В списке поклонников одной из ярчайших звезд Голливуда 1940-х и 1950-х годов был американский мультимиллионер Говард Хьюз — бизнесмен, инженер, пионер авиации, режиссер и продюсер.

Во время бурного романа Хьюз чего только не делал для возлюбленной. Полеты на личном самолете на выходные в другую страну, драгоценности — это понятно, миллионер ведь.

Но самой известной стала другая история: Аве захотелось апельсинового мороженного и через час у ее дома стоял лимузин, в котором была целая бочка этого лакомства.

Кажется, что это пустяк для богатого человека? Но есть одно «но» — шел 1945 год, когда даже с хлебом были проблемы.

Элизабет Тейлор

Еще одна великолепная голливудская брюнетка

Юная Элизабет Тейлор купает собаку.
Юная Элизабет Тейлор купает собаку.
Аdme.ru

Ее отношения с коллегой по цеху актером Ричардом Бертоном, который дважды побывал ее мужем, часто называют романом века.

Этот союз, кроме бурных ссор и примирений, известен и королевским размахом презентов.

Поскольку Лиз обожала драгоценности, муж подарил ей жемчужину Перегрину (в свое время принадлежала Марии I Тюдор), которая сейчас признана самой дорогой в мире.

Лили Брик

Муза Владимира Маяковского

Лили Брик
Лили Брик
СС0, via Wikimedia Commons

Многолетняя подруга и правопреемница Маяковского тоже знала, что такое — преклонение.

Поэт широким жестом посвятил ей сразу всю свою любовную лирику (правда, потом два стихотворения все же написал для другой).

Еще один невероятный презент — автомобиль Renault, который специально привезли в 1929 году из Франции. Тогда машины в Москве по пальцам можно было пересчитать, а уж дама-автомобилистка — это и вовсе было фантастикой.

«Я, кажется, была единственной москвичкой за рулем, кроме меня управляла машиной только жена французского посла», — писала Лили Юрьевна в своих воспоминаниях.

Прасковья Ковалева-Жемчугова

Легендарная история любви графа Николая Шереметьева

Прасковья Ковалева-Жемчугова
Прасковья Ковалева-Жемчугова
СС0, via Wikimedia Commons

Граф Шереметьев в конце 18 века решил создать свой домашний музыкальный театр из крепостных крестьян.

В театр попала и дочь кузнеца Прасковья, которая оказалась талантливой актрисой с красивым голосом.

Граф был старше девушки на 17 лет, но полюбил ее всем сердцем. Он сделал бесценный подарок — даровал вольную ей и всей ее семье.

Николай и Прасковья официально обвенчались в 1801 году, после чего она стала графиней.

Клеопатра

Еще один пример великой страсти

Клеопатра. Элизабет Тейлор
Клеопатра. Элизабет Тейлор
www.instagram.com/bewitching.east/

История царицы Египта и римского полководца. Кстати, символично, что в фильме 1963 года роль Клеопатры исполнила Элизабет Тейлор, а Марка Антония — Ричард Бертон, который тоже знал, как впечатлить женщину.

Но даже щедрый Бертон проигрывает своему герою. Любовь Антония к Клеопатре была настолько сильной, что он бросил к ее ногам половину мира, в прямом смысле.

«Она приехала и он тут же сделал ей подарок, не скупой и не малый — к ее владениям прибавились Финикия, Келесирия, Кипр, значительная часть Киликии, а кроме того рождающая бальзам область Иудеи и та половина Набатейской Аравии, что обращена к Внешнему морю», — написал Плутарх в «Сравнительных жизнеописаниях».

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